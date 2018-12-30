بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان سیستان و بلوچستان با یک سری کار گسترده اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از قاچاق محموله سنگین موادمخدر از مناطق مرزی به شهر زاهدان دست یافتند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: تیم های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، با کنترل تحرکات اعضای این باند سرانجام روز گذشته اعضاء این باند مسلح را که با سه دستگاه پژو ۴۰۵ در حال جابجایی محموله سنگین مواد مخدر در یکی از محورهای فرعی حاشیه شهر زاهدان بودند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس پس از طی مسافتی به راننده خودروها دستور ایست دادند که سرنشین یکی از خودروها به سمت عوامل انتظامی تیراندازی و جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر با مقابله به مثل پس از طی مسافتی ۲ دستگاه خودرو آنها را متوقف کردند.

سردار قنبری بیان داشت: در این عملیات ضمن دستگیری ۴ قاچاقچی در بازرسی از ۲ خودرو آنها، مقدار یک تن و ۵۴۷ کیلو و ۹۷۵ گرم تریاک، ۱۲۰ کیلو و ۹۹۰ گرم هروئین، ۴۱ کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش، ۱۵ کیلو و ۲۰۰ گرم مرفین و ۵۸ کیلو و ۴۰۰ گرم سایر مواد مخدر کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در ادامه این عملیات مخفیگاه اعضای این باند در یکی از روستاهای حاشیه شهر زاهدان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از محل ۲ تن و ۴۹۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک، ۲۴۱ کیلو و ۲۵۰ گرم هروئین، ۱۱۴ کیلوگرم مرفین و ۲۰ کیلوگرم حشیش به همراه یک قبضه کلت کمری و ۵ قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای متواری این باند مسلحانه از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعاً به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.