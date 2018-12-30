اصل ولایت فقیه ضامن استحکام نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت اله قنبری پیش از ظهر امروز در اجتماع عظیم ۹ دی که در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: تا امروز تجربه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی با شفافیت و روشنی به دوست و دشمن نشان داد که در نظام انتخاباتی و مکانیزم انتخاباتی کشور امکان تقلب وجود ندارد.

وی افزود: البته ممکن است تخلفی صورت بگیرد ولی هیچگاه آن تخلف سرنوشت انتخابات را تغییر نخواهد داد.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: در کشور و قلب نظام یک اراده سازمانی وجود دارد که نمی‌گذارد در انتخابات اجازه دهند کسی بیان کند فلان شخص باشد یا نباشد.

وی بیان کرد: این حرف غلط و بی اساس را از همان اول انقلاب دشمن شروع به صحنه‌سازی کرد که ممکن است اسمی داخل صندوق برود شخص دیگری بیرون بیاید لذا اندیشه تقلب و انتشار آن یک فکر بی اساس از دشمن بود.

قنبری افزود: در نهم دیماه از نظام سیاسی پوست اندازی شد و آنچه که در کشور موسوم به اصولگرایی و اصلاح طلبی است نزد خواص یک معنا و نزد عوام نیز یک مفهوم دیگری به خود گرفت.

وی یادآور شد: ملت ایران بر اساس آموزه های الهی نمی‌توانند اصلاح طلب نباشند و هدایت سیدالشهدا برای اصلاح امت بود و مردم نیز درکشان از اصولگرایی و اصلاحات همان بود که از آموزه‌های قرآن و مکتب اهل بیت(ع) و روحانیت معظم دریافت کرده بودند اما مدعیان این دو جریان گاهی دچار اشتباه می شوند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: جنس فتنه از شری است که از جانب دشمن به وجود می آید و در درون جامعه رسوخ پیدا میکند و درون خوار و ملامت گر ظاهر می شود.

وی گفت: ترامپ در هر موضعی که خودش اظهار وجود کند کوچکترین و بزرگترین فرد این ملت با مشت محکم به دهانش می زنند چرا که در یک جبهه خطی وجود دارد ولی فتنه همانطور که گفتم درون خوار است.

قنبری با بیان اینکه فتنه عزت و اقتدار یک جامعه را در هم می شکند، اظهار داشت: با ایجاد فتنه جامعه دچار آسیب می شود که صدمات آن بسیار سنگین است.

وی تصریح کرد: مبنای جریان فتنه نهم دیماه سال ۸۸ دفاع از فلان خط و یا رئیس جمهور نبود بلکه بر این بود که اگر موفق شدند راه برای نقشه های شومشان باز خواهد شد و آنها را عملی می کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امروز همان فتنه با اشکال دیگر در جامعه وجود دارد و طوری وانمود می کنند که انگار هیچ کاری در کشور انجام نمی شود و به دنبال ضعیف کردن مردم هستند.

وی ادامه داد: ایران امروز هرگز با ایران سال ۵۷ و دوران دفاع مقدس قابل مقایسه نیست آن روز ایران در حصر خانگی قرار داشت و امروز به عنوان پرچمدار انقلاب اسلامی تا کرانه های مدیترانه را تحت پوشش خود قرار داده است.

قنبری بیان داشت: ایران با تعارف به وجود نیامده که با تعارف از بین برود بلکه یک نظام قدرتمند و ریشه دار است که در باورهای اعتقادی مردم جا پیدا کرده است و هیچ دولتی در گذشته و یا آینده نمی تواند سرنوشت آنرا دچار تزلزل کند.

وی همچنین انتخابات سال ۸۸ را منطبق با نظر سنجی ها معرفی کرد و اظهار داشت: یک عده ای مقابله کردند و دانسته یا ندانسته به خواسته های دشمن دامن زدند و تبدیل شدند به قطعات پازل دشمن و فتنه و فساد را تشکیل دادند.

قنبری تصریح کرد: همه افرادی که در انتخابات سال ۸۸ شرکت کردند سربازان اسلام و ولایت بودند و متوجه شدند که این فتنه ربطی به انتخابات نداشت.

وی ادامه داد: اصل ولایت فقیه امروز یعنی اصل مردم و اصل مردم یعنی پایبندی و ماندگاری و استحکام داشتن بر ارزشهای اسلامی که خون حسین بن علی(ع) را ضمانت می کند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش به سلفی گرفتن اعضای مجلس با یک زن اروپایی اشاره کرد و گفت: عکس سلفی گرفتن جای خدمت گذاری به مردم را تنگ کرده است.

وی از شهدای مدافع حرم شهید حججی و نوروزی به عنوان جوهره ملت یاد کرد و بیان داشت: جوهره این ملت مدافعان حرمی بودند که وقتی پا به عرصه کارزار گذاشتند آن کاری را کردند که ما در هشت سال دفاع مقدس نکردیم و در دوردست های انقلاب اسلامی با اقتدار مقاومت کردند.

قنبری یادآور شد: داعش که تمام شبکه های عالم استکبار را در اختیار داشت همین جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ آنها را به خاک مذلت و نابودی کشیدند این مدافعان حرم عزت اسلام شدند.

این استاد حوزه و دانشگاه اذعان داشت: امروز می بینیم تمام فاجعه آفرینی های آمریکا به نمایندگی آل یهود آل سعود در یمن در باتلاق خوفناک فرو می رود و سرمایه گذاری ۷ هزار میلیاردی آمریکا در عراق نابود می شود.

وی بیان کرد: اسرائیل که یک روز در یک زمان و یک ساعت با ۶ کشور اسلامی وارد جنگ می شد امروز می بینیم که اسیر نوار غزه و غرش حزب الله است.

قنبری بیان داشت: سربازان انقلاب اسلامی امروز تمام سرعت آمریکا را به چالش کشیدند و آمریکا با بدهی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد دلار امروز به بدهکارترین کشور عالم تبدیل شده است.