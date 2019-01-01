علیرضا کریمی همزمان با آغاز دور جدید تمرینات آزادکاران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انگیزه بالایی برای کسب دوبنده تیم ملی دارد، گفت: اردوی تیم ملی کشتی آزاد به تازگی آغاز شده و من هم با تمام تلاش سعی می کنم به دوبنده تیم ملی دست یابم. تمریناتم را پس از وقفه ای که بعد از رقابتهای جهانی مجارستان داشتم از اردوی قبلی استارت زدم و هم اکنون هم آماده پشت سر گذاشتن اردوی کنونی هستم.

دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان که همیشه زمزمه تغییر وزنش از ۸۶ به ۹۲ کیلوگرم مطرح بوده اظهار داشت: فعلا که هیچ تصمیم خاصی برای تغییر وزن ندارم. من در حالت طبیعی چیزی حدود ۹۱ کیلوگرم هستم و اگر قصد تغییر وزن داشته باشم، حتما با بررسی تمامی جوانب امر و با نگاهی منطقی و سازنده برای بازگشت به وزن ۸۶ کیلوگرم یا ادامه کشتی در وزن ۹۲ کیلوگرم تصمیمی‌گیری می کنم.

وی در خصوص تغییر و تحولات اخیر در کادر فنی تیم ملی هم گفت: من به تنها چیزی که می اندیشم، تمرین و بالا بردن توان فنی و جسمانی است که البته در این راستا همواره با تمامی مربیان در اردوهای تیم ملی روابط خوبی داشتم. ضمن اینکه هیچگاه نگران تمرین و کار کردن با مربیان جدید نبودم.

کریمی در پایان گفت: در طول دوران کشتی در عرصه های مختلف ملی هیچگاه از رقبای داخلی و خارجی نترسیدم و همیشه به موفقیت و پیروزی فکر کردم. به همین دلیل تنها چیزی که پیش رو می بینم، تمرین و تلاش برای رسیدن به دوبنده تیم ملی است تا بتوانم دوباره برای کشورم افتخارآفرینی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد از روز ۱۰ دیماه با حضور ۳۶ کشتی گیر در خانه کشتی تهران آغاز می شود و ۱۱ روز ادامه خواهد داشت که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقانیا ( مازندران) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) بهنام احسان پور (مازندران) باقر یخکشی (مازندران) ایمان صادقی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سیداحمد محمدی (مازندران) یونس امامی (تهران)

۷۴ کیلوگرم: مهدی تقوی (مازندران) مصطفی حسین خانی (تهران) رضا افضلی (کرمانشاه) محمد نخودی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: عزت اله اکبری (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه) امید حسن تبار (مازندران) امیرحسین کاووسی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) حسین شهبازی (تهران) ارشک محبی (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) عباس فروتن (مازندران) علی شعبانی ( مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی ) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) امین طاهری (تهران) امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: محمد طلایی – ابراهیم مهربان – عباس حاج کناری – صادق گودرزی - تیمور مرادی (معرفی هیات کشتی کرمانشاه) - سعید واگذاری (معرفی هیات کشتی مازندران) - امیر آشوری (معرفی هیات کشتی البرز)

سرپرست: هادی حبیبی