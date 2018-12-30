به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی معادن سمنان به میزبانی صنعت، معدن و تجارت استان ضمن بیان اینکه فرایند آمار تولید در سامانه کاداستر معادن راهاندازی شده است، ابراز داشت: این سامانه دهم دیماه به بهرهبرداری خواهد رسید و از این پس اخذ هرگونه آمار استخراج خارج از سامانه ممنوع است.
وی ضمن بیان اینکه معدن کاران موظف به ارائه آمار تولید و استخراج هستند، اضافه کرد: فرآیند ارائه آمار تولید و استخراج ماهانه مواد معدنی مندرج در پروانههای بهرهبرداری برای بهرهبرداران و مسئولان فنی معادن نیز در سامانه کاداستر معادن بارگذاری شده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه معدن کاران می بایست آمار تولید، صدور یا جایگزینی مجوز خود در سامانه کاداستر معادن را طی کوتاهترین زمان بارگذاری کنند، ابراز داشت: ارائه آمار تولید ماهانه توسط مسئولان فنی تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی معدن استانی صورت خواهد گرفت.
فروهر اضافه کرد: طبق تبصره سه ماده ۵۱ آییننامه اجرایی قانون معادن، در صورت عدم ارائه گزارشهای ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب مشمول ماده ۲۰ قانون معادن قرار خواهند گرفت و سلب صلاحیت میشوند.
وی اضافه کرد: پیرو بخشنامه وزارت صمت ارائه آمار تولید فقط برای پروانههای بهرهبرداری که مواد معدنی مندرج در آن مطابق با آخرین نسخه جدول طبقهبندی مواد معدنی (ISIC)، بازنگری و اصلاحشده امکانپذیر خواهد بود.
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