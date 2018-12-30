  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

صدور پروانه نمایش خانگی برای «ماجان» و «رفقای خوب»

صدور پروانه نمایش خانگی برای «ماجان» و «رفقای خوب»

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با انتشار نسخه خانگی فیلم‌های «ماجان» و «رفقای خوب» موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات  اخیر  شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با نمایش سریال «ممنوعه قسمت۱۳ و ۱۲» به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر نجفی و کارگردانی امیر پورکیان موافقت شد.

همچنین در این جلسه برای فیلم‌های سینمایی ایرانی «ماجان» به تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور و کارگردانی رحمان سیفی‌آزاد و «رفقای خوب» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید قاری‌زاده پروانه نمایش خانگی صادر شد.

همچنین با عرضه سه عنوان فیلم خارجی، یک عنوان فیلم مستند و آموزشی و چهار عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره‌ها موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 4499349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار