صدور پروانه نمایش خانگی برای «ماجان» و «رفقای خوب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات اخیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با نمایش سریال «ممنوعه قسمت۱۳ و ۱۲» به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر نجفی و کارگردانی امیر پورکیان موافقت شد.

همچنین در این جلسه برای فیلم‌های سینمایی ایرانی «ماجان» به تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور و کارگردانی رحمان سیفی‌آزاد و «رفقای خوب» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید قاری‌زاده پروانه نمایش خانگی صادر شد.

همچنین با عرضه سه عنوان فیلم خارجی، یک عنوان فیلم مستند و آموزشی و چهار عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره‌ها موافقت به عمل آمد.