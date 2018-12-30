به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی ظهر یکشنبه در مراسم سالروز حماسه ۹ دی با بیان اینکه رفتار قبیح فتنه گران سبب شد تا مورد حمایت دشمنان قرار گیرند، گفت: پیوند دشمن با فتنه گران پس از انتخابات تشدید شد و فتنه گران با حمایت منافقین سعی در متزلزل نمودن نظام جمهوری اسلامی داشتند.

وی با اشاره به اینکه دشمن توانایی مبارزه با نظام مقدس اسلامی در جنگ سخت را ندارد، تصریح‌کرد: دشمن به همین دلیل در تلاش است با مداخله در امور کشورمان، انقلاب اسلامی را با چالش روبرو کند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله بازار ارز با تدبیر قابل حل است، گفت: مدیریت بازار ارز در اختیار مفسدان اقتصادی بوده و کسی توان مقابله با آنها را ندارد اما با رهنمودهای رهبری در راستای ایجاد آرامش در بازار ارز شاهد تغییر بزرگی در این زمینه بودیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: وضعیت اقتصادی و مدیریت فعلی بازار پولی و مالی با درایت رئیس فعلی بانک مرکزی تا حدودی بهتر شده و این نتیجه پیروی از رهنمودهای کارشناسان انقلابی و دلسوز نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه جهان از ایران اسلامی همواره به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه یاد می‌کند، بیان‌کرد: امروز شاهد این هستیم که تمام دنیا، ایران اسلامی را قدرتی بزرگ و غیرقابل نفود در برابر تهدیدات دشمنان و جنایات استکبار جهانی مشاهده می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تشریح ابعاد مختلف دسیسه‌های عوامل فتنه در دی ماه ۸۸، افزود: نتیجه ۸ سال گذشته پس از حماسه نهم دیماه این است که اقتدار ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از تلاش و حربه‌های استکبار جهانی علیه کشورمان است.