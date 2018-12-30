به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ترک جلسه پس از مشاجره لفظی در خصوص طرح ادغام و کاهش معاونت های شهرداری تهران گفت: در زمان بررسی طرح ادغام معاونت های شهرداری تهران، به دلیل اینکه دیشب نخوابیده بودم، کنترل جلسه از دستم خارج شد و اجازه دادم آقای امینی جلسه را اداره کنند تا از آن بند عبور کنیم.



وی ادامه داد : بابت ترک جلسه از خبرنگاران، اعضای شورا و مدعوین عذرخواهی می کنم.



هاشمی با اشاره به روند جلسه امروز شورا گفت: امروز در جلسه شورای شهر مسائل مختلفی مطرح شد که نخستین بحث، ساختار شهرداری تهران و طرح کاهش معاونت های شهرداری بود که با نظر و رای اعضا کلیاتی که در جلسه قبل تصویب کرده بودیم تغییر پیدا کرد و همین موضوع موجب ایجاد تنش شد.



رئیس شورای شهر تهران افزود: بحث محیط زیست، قیمت گذاری برای جابه جایی درختان، تعرفه درختان و لایحه آب خام، در شورا مطرح شد.



وی عنوان کرد: برخی لوایح از گذشته در شورا مطرح شده بود که امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی رد شد و به شهرداری عودت داده شد.



هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا در انتهای جلسه از هیات رئیسه خواسته تا به دفتر او بروند، گفت: این جلسه اضطراری نیست.



وی گفت: از آنجا که جلسه ای داشتم از اعضای هیات رئیسه خواستم تا زودتر به جلسه هیات رئیسه بیایند.