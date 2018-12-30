به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ترک جلسه پس از مشاجره لفظی در خصوص طرح ادغام و کاهش معاونت های شهرداری تهران گفت: در زمان بررسی طرح ادغام معاونت های شهرداری تهران، به دلیل اینکه دیشب نخوابیده بودم، کنترل جلسه از دستم خارج شد و اجازه دادم آقای امینی جلسه را اداره کنند تا از آن بند عبور کنیم.
وی ادامه داد : بابت ترک جلسه از خبرنگاران، اعضای شورا و مدعوین عذرخواهی می کنم.
هاشمی با اشاره به روند جلسه امروز شورا گفت: امروز در جلسه شورای شهر مسائل مختلفی مطرح شد که نخستین بحث، ساختار شهرداری تهران و طرح کاهش معاونت های شهرداری بود که با نظر و رای اعضا کلیاتی که در جلسه قبل تصویب کرده بودیم تغییر پیدا کرد و همین موضوع موجب ایجاد تنش شد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: بحث محیط زیست، قیمت گذاری برای جابه جایی درختان، تعرفه درختان و لایحه آب خام، در شورا مطرح شد.
وی عنوان کرد: برخی لوایح از گذشته در شورا مطرح شده بود که امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی رد شد و به شهرداری عودت داده شد.
هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا در انتهای جلسه از هیات رئیسه خواسته تا به دفتر او بروند، گفت: این جلسه اضطراری نیست.
وی گفت: از آنجا که جلسه ای داشتم از اعضای هیات رئیسه خواستم تا زودتر به جلسه هیات رئیسه بیایند.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ایجاد تنش در شورای شهر و ترک صحن علنی شورا گفت: دیشب نخوابیده بودم و کنترل جلسه از دستم خارج شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ترک جلسه پس از مشاجره لفظی در خصوص طرح ادغام و کاهش معاونت های شهرداری تهران گفت: در زمان بررسی طرح ادغام معاونت های شهرداری تهران، به دلیل اینکه دیشب نخوابیده بودم، کنترل جلسه از دستم خارج شد و اجازه دادم آقای امینی جلسه را اداره کنند تا از آن بند عبور کنیم.
نظر شما