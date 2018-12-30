شمخانی: ایران تا پیروزی کامل جریان مقاومت در کنار آنها خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیاد النَّخالَه» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین صبح امروز(یکشنبه) با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار بر حمایت مستمر از آرمان مقاومت فلسطین به عنوان یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم مقاوم و مظلوم فلسطین بوده‌ایم و این مسیر برگرفته از اعتقادات دینی و باورهای انسانی ماست و تا پیروزی کامل جریان مقاومت ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حمایت آشکار و پنهان برخی کشورهای عربی از طرح استعماری آمریکا تحت عنوان «معامله قرن» افزود: اجرای این طرح ضربه‌ای بزرگ بر پیکره فلسطین بوده و گروه‌های مقاومت و ملت‌های بیدار منطقه مانع از تحقق این نیت شوم خواهند شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: متأسفانه جنایات بسیار بزرگی که علیه مردم فلسطین در جریان است با تبلیغات گسترده رسانه‌های صهیونیستی، تحت الشعاع وحشی گری گروه‌های تکفیری قرار گرفته که این ظلمی مضاعف بر آرمان فلسطین است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی همچنین راهپیمایی‌های بازگشت را نقطه عطفی درتداوم حرکت‌های مردمی جریان مقاومت دانست و گفت: مردم فلسطین حاضر به دست کشیدن از وطن و سرزمین خود نیستند و امروز طرفداران منطق دموکراسی در آزمون حمایت از این خواست عمومی در برابر اشغالگران قرار دارند.

وی با اشاره به موفقیت‌های مستمر جریان‌های اصیل مردمی در مبارزه با گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در کشورهای عراق، سوریه و یمن افزود: امروز جریان مقاومت بیش از هر زمان دیگری موفقیت خود در برابر نظام سلطه را به رخ می‌کشد و بدون شک این روند تحقق آرمان مردم فلسطین را تسریع خواهد کرد.

در این دیدار، «زیاد النَّخالَه»، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از حامیان واقعی آرمان فلسطین است، گزارشی از برگزاری انتخابات جنبش جهاد اسلامی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه مقاومت در مقایسه با گذشته از ظرفیت و توانمندی بالایی در برابر متجاوزین برخوردار شده است، افزود: حاصل این توانمندی‌ها در راهپیمایی‌های بازگشت و شکست تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی جلوه گر شد که اعلام انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی از ثمرات آن است.

این مقام فلسطینی ضمن اشاره به تلاش‌هایی که از سوی برخی از کشورهای عربی و غربی برای شکستن مقاومت صورت می‌گیرد، گفت: مردم فلسطین مصمم‌تر از گذشته تا پیروزی کامل به راه پرافتخار خود ادامه خواهند داد.