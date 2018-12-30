مشکلات مسکن مهر در قزوین با تشکیل کارگروه استانی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای مسکن استان که روز شنبه با حضور مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در صورت تشکیل کارگروهی در استان می توانیم مشکلات مجریان را با واگذاری زمین با سرعت بیشتری حل کنیم.

وی افزود: مباحث فنی و حقوقی در این کارگروه باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و دستگاههای خدمات رسان هم مشکلاتشان را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار قزوین یادآورشد: توجه به نیازهای ورزشی، فرهنگی، تفریحی و آموزشی در مسکن مهر باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم بخشی از این مطالبات را پاسخ دهیم.

وی بیان کرد: حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی مسکن مهر در دستور کار باشد

زاهدی یادآورشد: در صورتی که وزیر راه و شهرسازی با تفویض اختیارات بیشتر به این کارگروه، موافقت کند مسئولان استان می توانند با سرعت بیشتری مشکلات مسکن مهر را حل کنند.