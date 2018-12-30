  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

برگزاری کارگاه «بازاریابی بین‌المللی آثار سینمایی» در بوشهر

برگزاری کارگاه «بازاریابی بین‌المللی آثار سینمایی» در بوشهر

کارگاه پخش و بازاریابی آثار سینمایی با حضور مریم نقیبی مدیر بین‌الملل و بازرگانی سازمان سینمایی حوزه هنری در حوزه هنری استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، کارگاه «بازاریابی بین‌المللی آثار سینمایی» با حضور هنرمندان و سینماگران استان بوشهر برپا شد و فیلمسازان پیشکسوت استان از جمله سیدرضا صافی، مریم رنجبر و محسن مکاری و فیلمسازان و علاقه‌مندان به سینما حضور داشتند.

«بررسی شیوه‌های پخش و بازاریابی فیلم در ایران و تفاوت‌های آن با دیگر کشورهای جهان» و نیز «ضرورت‌ها و استانداردهای موردنیاز جهت فروش یک فیلم در بازارهای بین‌المللی» و «اهمیت رعایت نکات فنی مورد نیاز از سوی کارگردان‌ها» و... از جمله موضوعاتی بوده که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارزیابی محورهایی چون چگونگی ارسال آثار به جشنواره‌های خارجی و همچنین به بازارهای فیلم و انواع فروش فیلم در این گونه بازارها از جمله فروش‌ها به صورت دی‌وی‌دی و فروش اینترنتی و شبکه‌های تلویزیونی از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه بوده است.

برگزاری این کارگاه به همت واحد فیلم و نمایش حوزه هنری استان بوشهر صورت گرفته است.

کد مطلب 4499365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها