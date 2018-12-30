به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، کارگاه «بازاریابی بینالمللی آثار سینمایی» با حضور هنرمندان و سینماگران استان بوشهر برپا شد و فیلمسازان پیشکسوت استان از جمله سیدرضا صافی، مریم رنجبر و محسن مکاری و فیلمسازان و علاقهمندان به سینما حضور داشتند.
«بررسی شیوههای پخش و بازاریابی فیلم در ایران و تفاوتهای آن با دیگر کشورهای جهان» و نیز «ضرورتها و استانداردهای موردنیاز جهت فروش یک فیلم در بازارهای بینالمللی» و «اهمیت رعایت نکات فنی مورد نیاز از سوی کارگردانها» و... از جمله موضوعاتی بوده که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارزیابی محورهایی چون چگونگی ارسال آثار به جشنوارههای خارجی و همچنین به بازارهای فیلم و انواع فروش فیلم در این گونه بازارها از جمله فروشها به صورت دیویدی و فروش اینترنتی و شبکههای تلویزیونی از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه بوده است.
برگزاری این کارگاه به همت واحد فیلم و نمایش حوزه هنری استان بوشهر صورت گرفته است.
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