مردم کردستان حماسه حضور در ۹ دی را تجلی بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور مراسم بزرگداشت روز نهم دی ماه در شهرهای مختلف استان کردستان آغاز شد که با استقبال و حضور حماسی اقشار مختلف اعم از پیر و جوان، زن و مرد، کودک، دانش آموز و دانشجو مواجه شد.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در تمامی شهرستانها و مراکز شهرهای استان با شکوه خاصی برگزار شد و اقشار مختلف مردم نیز در این مراسم ها حضور پیدا کردند.

مراسم ۹ دی در سنندج در سالن ورزشی آزادی سنندج برگزار شد که هنوز مراسم آغاز نشده بود ظرفیت این سالن تکمیل شده و اقشار زیادی برای حضور در سالن در نوبت قرار داشتند.

حضور روحانیون، اصناف و بازاریان، جوانان و نوجوانان، پیر و جوان و زن و مرد در مراسم ۹ دی در سنندج چشم نواز و قابل توجه بود و به همین دلیل دوربین عکاسان و خبرنگاران در شکار تصاویر این مراسم بودند.

بر اساس گزارش خبرنگاران مهر از شهرهای مختلف استان کردستان، مراسم های ۹ دی در مراکز شهرستانی استان نیز در میان حضور و استقبال خوب مردم با شکوه هر چه تمامتر برگزار شد و مردم بار دیگر وحدت و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.

متن بیشتر سخنرانی های این روز مهم که بعنوان یک حماسه بزرگ در اذهان باقی مانده، در رابطه با پیوند ناگسستنی انقلاب و حرکت هوشمندانه و مومنانه مردم کردستان در تداوم پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس اسلامی و مصداق بیداری و ولایتمداری آنان است که در فتنه ۸۸ کوچکترین حرکتی از خود در راستای حمایت از سران این آشوب نداشتند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در مراسم بزرگداشت روز ۹ دی در سنندج با بیان اینکه ۹ دی روز استقامت امت اسلامی و روز ولایتمداری است، گفت: ۹ دی روزی است که ملت ایران از امتحان الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند

در این روز مردم کردستان یکبار دیگر اوج عظمت و قدرت خود را نسبت به دوستداری امامت و ولایت نشان دادند و چنان سیلی محکمی به بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی زدند که بدخواهان داخلی فکر شکستن به حریم امن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از ذهن خود بیرون کنند.

مردم غیور این خطه از ایران اسلامی همراه با شکوه و عظمت حضور، شعارگویان با ذکر شعارهای انقلابی٬ فضایی آکنده از حماسه و معنویت را خلق کرده و حرمت شکنی عاشورای حسینی در سال ۸۸ را به شدت محکوم کردند.

بدون شک پیام حضور مردم در مراسم ۹ دی در این شرایط کشور نمایش مجدد وحدت و همدلی در این خطه از ایران اسلامی است و به همین دلیل است که حضور مردم کردستان در عرصه های این چنین همواره مورد توجه جدی رسانه های جمعی قرار گرفته است.