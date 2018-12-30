آسمان فارس برفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نقشه های هواشناسی از بعد از ظهر امروز یکشنبه یک سامانه بارشی از سمت غرب به استان فارس وارد می شود که به تدریج افزایش ابر و بارندگی را در استان رقم خواهد زد.

بر این اساس برای روز دوشنبه برای فارس بارندگی پیش بینی شده که در قسمت شمالی فارس و در ارتفاعات مرکز استان بارش ها به صورت برف خواهد بود.

برای روز دوشنبه به تدریج کاهش دما و صبح سه شنبه نیز در نقاط مستعد، مه گرفتگی رخ خواهد داد.

در شیراز نیز برای روز دوشنبه بارش باران، در ارتفاعات بارش برف همراه با وزش باد پیش بینی شده است.

بیشینه دمای امروز یکشنبه شیراز ۱۵ و کمینه ۳ درجه ثبت شده است.