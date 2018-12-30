به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پرشکوه یوم‌الله حماسه ماندگار نهم دی‌ «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت»، امروز یکشنبه در تهران و همزمان در سراسر کشور با شعار محوری، «چهل سال ولایتمداری، بصیرت و استقامت؛ رمز ماندگاری انقلاب اسلامی» برگزار شد و در پایان این مراسم قطعنامه سراسری یوم الله نهم در ۵ بند قرائت شد.

متن قطعنامه به شرح زیر است:

«یوم‌الله ماندگار نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، روز نمایش معجزه الهی و تجلی وحدت عاشورایی ایران اسلامی حول محور ولایت ونماد ولایتمداری است که بادست قدرت الهی و عینیت بخشیدن به تکلیف گرایی و عمل به هنگام برگرفته از دیانت، بصیرت و دشمن شناسی امت، حماسه‌ای بی‌بدیل خلق و با حضور خودجوش مردم در صحنه و شرکت در عظیم‌ترین راهپیمایی تاریخ، فتنه رذیلانه آمریکایی- صهیونیستی را در هم پچید اینک در نهمین سالگرد این حماسه ماندگار و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حمد و سپاس پروردگار منان و با بانگ رسا و دشمن شکن «الله‌اکبر - خامنه‌ای رهبر» اعلام می‌داریم:

۱-ولایتمداری، بصیرت و استقامت رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و حراست از نعمت بی‌بدیل الهی و ولایت فقیه این رکن رکین نظام اسلامی را وظیفه شرعی و ضامن ثبات و امنیت کشور و مهار فتنه‌ها دانست و آمادگی تا پای جان برای اطاعت محض و بی‌چون و چرا از فرامین و رهنمودهای حیات بخش مقتدای عظیم‌الشان امت اسلامی و رهبر عزیزتر از جان مان را اعلام می‌نماییم.

۲-فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال ۸۸ کودتای بین‌المللی با الگوی اهریمنی انقلاب رنگین و جنگ نرم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودکه با دست قدرت الهی، هدایت‌های حکیمانه امام المسلمین، بصیرت، دشمن‌شناسی و عمل به هنگام مردم متدین و سلحشور با شکست مواجه شد لکن همنوایی سران داخلی فتنه با دشمنان خارجی، گناه بس عظیم و نابخشودنی است که هر گونه تلاش مذبوحانه‌ای برای تطهیر جرم و جنایت غیرقابل عفو و بخشش آنها را شدیدا محکوم می‌نماییم.

۳- با تشدید سیاست‌های خصمانه نظام سلطه و تلاش مذبوحانه معاندین برای التهاب آفرینی و کاهش امید و اعتماد مردم به نظام اسلام از طریق جنگ روانی و اقتصادی، لازمه نصرت و استیلا بر تنگناهای کنونی را هوشیاری و استقامت همگان- جامه عمل پوشاندن بر اقتصاد مقاومتی درون‌زا و اقدامات عملی مسولین با تلاش حداکثری برای تحقق مطالبات به حق مردم و برخورد جدی با پدیده شوم گرانی و تورم بی‌سابقه ماه‌های اخیر می‌دانیم.

۴-اهتمام مجدانه مسئولین در صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و پایبندی به استقلال همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و حساست توام با حفظ روحیه انقلابی در برابر دشمنان عنود خاصه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار با استعانت از ذات قدس احدیت جل و علا و اتکا به توانمندی‌های داخلی و دل نبستن به بیگانگان را جهاد کبیر و لازمه غلبه بر کارزار ددمنشانه استکبار جهانی و عبور عزتمندانه از فتنه جاری می‌دانیم.

۵-با آگاهی از توطئه‌های استکبار جهانی، مراقبت مسئولان کشور و رصد هوشمندانه تحرکات به منظور به شکست انجامیدن جنگ ترکیبی تحمیلی آمریکای سلطه‌جو، عملیات روانی ضد انقلاب و رسانه‌های وابسته در راستای شبهه‌افکنی، سیاه‌نمایی، آشوب و القار ناکارآمدی نظام دینی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سال ۱۳۹۸ اقدامات روشنگرانه همراه با تبیین دستاوردهای گران‌سنگ نظام اسلامی را خواهانیم.