به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی پیش‌ازظهر یکشنبه در اجتماع ولایت‌مداران و عاشورائیان حماسه ۹ دی دامغان به میزبانی آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) این شهر با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی سال ۸۸ ماهیت آشوبگران را آشکار کرد، افزود: ملت با بصیرت و ولایی ایران اسلامی دراین روز بیزاری خود را از فتنه گران اعلام کردند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان سمنان تصریح کرد: منافقان و فتنه‌گران در سال ۸۸ دغدغه انتخابات نداشتند بلکه به دنبال براندازی نظام و انقلاب اسلامی ایران بودند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در سال ۸۸ با سیل خروشان به صحنه آمدند و توطئه دشمنان را خنثی کردند و به ندای رهبر انقلاب اسلامی لبیک گفتند.

حسینی دیباجی بابیان اینکه فته‌گران در سال ۸۸ و در کف خیابان مردند، اظهار داشت: استقامت ما در مقابل فتنه‌ها می‌تواند خنثی‌کننده تمام ترفندها و توطئه‌های دشمنان باشد.

وی اضافه کرد: برخی می‌خواستند به بهانه برجام مردم را وادار به سازش با دشمنان کنند که این طرح نیز با هوشیاری مردم و رهبری جواب نداد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان سمنان با تاکید بر اینکه باید هوشیار باشیم که فتنه سال ۹۸ خطرناک‌تر از فتنه ۸۸ است، گفت: باید سخنان رهبر معظم انقلاب را در این راستا جدی‌ بگیریم و با بصیرت و هوشیاری بیشتر در راستای خنثی‌سازی فتنه جدید دشمنان گام برداریم.