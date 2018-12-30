به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن حسینی دیباجی پیشازظهر یکشنبه در اجتماع ولایتمداران و عاشورائیان حماسه ۹ دی دامغان به میزبانی آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) این شهر با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی سال ۸۸ ماهیت آشوبگران را آشکار کرد، افزود: ملت با بصیرت و ولایی ایران اسلامی دراین روز بیزاری خود را از فتنه گران اعلام کردند.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان سمنان تصریح کرد: منافقان و فتنهگران در سال ۸۸ دغدغه انتخابات نداشتند بلکه به دنبال براندازی نظام و انقلاب اسلامی ایران بودند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در سال ۸۸ با سیل خروشان به صحنه آمدند و توطئه دشمنان را خنثی کردند و به ندای رهبر انقلاب اسلامی لبیک گفتند.
حسینی دیباجی بابیان اینکه فتهگران در سال ۸۸ و در کف خیابان مردند، اظهار داشت: استقامت ما در مقابل فتنهها میتواند خنثیکننده تمام ترفندها و توطئههای دشمنان باشد.
وی اضافه کرد: برخی میخواستند به بهانه برجام مردم را وادار به سازش با دشمنان کنند که این طرح نیز با هوشیاری مردم و رهبری جواب نداد.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان سمنان با تاکید بر اینکه باید هوشیار باشیم که فتنه سال ۹۸ خطرناکتر از فتنه ۸۸ است، گفت: باید سخنان رهبر معظم انقلاب را در این راستا جدی بگیریم و با بصیرت و هوشیاری بیشتر در راستای خنثیسازی فتنه جدید دشمنان گام برداریم.
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