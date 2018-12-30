فتنه گران به اندازه ۸ سال زحمت و رنج بر ملت ایران تحمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی پیش از ظهر یک شنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در میدان انقلاب اصفهان اظهار داشت:در فتنه سال ۸۸ برخی مدعیان خواص با دشمن همراه شدند و با وجود دعوت رهبر انقلاب به وحدت و پیوستن به مردم، بر ادعاهای واهی خود مبنی بر تقلب در انتخابات پای فشرده و کشور را به آشوب کشاندند.

وی با بیان اینکه فتنه گران در طول هشت ماه به اندازه ۸ سال زحمت و رنج بر ملت ایران تحمیل کردند و با توجه به از میان رفتن اموال عمومی آسیب فراوانی به منابع کشور نیز وارد شد، افزود: فتنه گران و دشمنان با توهین به مقدسات ملت ایران، خشم همه مردم از تمامی جناح های سیاسی را برافروختند و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با فضل خداوند و با هدایت و راهبری رهبر معظم انقلاب در روزهای هشتم و نهم دیماه به نوعی به صحنه دفاع از انقلاب و نظام آمدند که از یاوه گویی های دشمنان و فتنه فتنه گران اثری باقی نماند.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین (ع) با اشاره به به اهمیت بصیرت افزایی در جامعه و به ویژه در میان جوانان ابراز داشت: مطابق آیات قرآن و روایات دشمنان همواره در حال فتنه انگیزی برای مسلمانان هستند و بر این اساس باید دقت کنیم که از کید دشمنان به شیوه و راه های مختلف غافل نباشیم.

نهم دیماه ۸۸ روز یاس دشمنان اسلام بود

وی با تاکید بر اینکه نهم دیماه ۸۸ روز یاس دشمنان اسلام بود، تاکید کرد: ملت ایران در این سالروز این روز عظیم همانند ۹ سال پیش با آرمانهای انقلاب و نظام تجدید بیعت می کنند و با حضور در راهپیمایی عظیم این روز، پیروی خود را از ولی فقیه زمان به رخ دشمنان می کشانند.

سردار فضلی افزود: در سال ۸۸ مردم در انتخابات عظمت و شکوهی بی نظیر را خلق کردند اما گروه فتنه گر و عناصر غرب زده به دلیل اینکه به آرمان‌ها و آرزوهای باطل خود نرسیدند، عظمت حضور مردم در انتخابات را به کام ملت تلخ کردند.

وی اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند انقلاب اسلامی بر سه پایه قرآن، عترت و مردم تکیه دارد و دشمن همواره سعی دارد تا در میان مردم اختلاف و شکاف ایجاد کند، در انتخابات سال ۸۸ همه از هر جناه و گروه بنا بر تکلیف خود پای صندوق‌های رأی آمده بودند اما دشمنان برنامه ریزی کرده بودند که اگر رأی نیاوردند باب تقلب و قانون گریزی ساماندهی شود بر همین اساس فتنه سال ۸۸ برپا شد.

مردم در حماسه ۹ دی از تکرار سقیفه جلوگیری کردند

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین (ع) با بیان اینکه مردم در حماسه ۹ دی از تکرار سقیفه جلوگیری کردند، افزود: در روز ۹ دی سال ۱۳۸۸ مردم شریف ایران با ضحور پرشور خود در راهپیمایی دفاع از انقلاب و نظام، بر عهد و پیمانشان بر نایب امام زمان ماندند و تمام داشته‌های خود از جان و اموال و سرمایه را برای معامله با خداوند به میدان آوردند.

وی با اشاره به این فرموده رهبر معظم انقلاب که «ملت ایران بیداری خود را حفظ کنند» بیان داشت: اینکه آمریکایی‌ها گفتند در سال ۹۷ برنامه هایی را پیاده خواهند کرد ممکن است ایجاد جنجال باشد و در سال ۹۸ نقشه شوم خود را اجرا کنند پس ما باید بیدار و هوشیار باشیم تا آنها نتوانند هیچ غلطی بکنند.

سردار فضلی با اشاره به اینکه فتنه انگیزی از ابتدای اسلام تاکنون در قالب های مختلف وجود داشته است که از آن جمله ماجرای سقیفه و غصب جایگاه حضرت علی (ع) بود، اضافه کرد: در جنگ جمل نیز افرادی این جنگ‌ را تحمیل کردند که به آن‌ها سیف الاسلام می‌گفتند؛ آنها در درجه نخست به واسطه مطامع دنیوی و وهله بعدی به طمع فرزندانشان عهدشکنی کرده و در برابر امام علی (ع) ایستادند.

حضور فعال مردم اصفهان در تمامی عرصه های دفاع از انقلاب و نظام

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به حضور فعال مردم اصفهان در تمامی عرصه های دفاع از انقلاب و نظام گفت: در ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب، مردم اصفهان در هریک از عرصه‌های مجاهدت و مقاومت و دفاع از اصل نظام و ولایت فقیه از یکدیگر سبقت گرفته‌اند و شاهد این ادعا ۲۴ هزار شهید استان اصفهان است.

