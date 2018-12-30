۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین به سامانه نوین آبیاری مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز یکشنبه در جلسه سامانه های نوین آبیاری که با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد اظهار کرد: این میزان اراضی کشاورزی در قالب ۲۱۳ طرح آبیاری اجرا شده است.

وی افزود: در همین راستا ۷ هزار و ۴۰۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در حال اجرا برای سامانه های نوین ابیاری می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه؛ عدم مشارکت کشاورزان در اتمام طرح های آبیاری نوین و افزایش قیمت لوله و تجهیزات از جمله مشکلات عمده اجرای طرح های آب و خاک برشمرد.

خمسه اظهار داشت: اجرای سیستم های نوین آبیاری، مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی را بدنبال دارد.

وی بر لزوم اهمیت تسریع در اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان تاکید کرد.

خمسه خاطر نشان کرد : کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در اجرای طرح های نیمه تمام سامانه های نوین آبیاری مشارکت جدی داشته باشند.

وی یاد آور شد : اجرای سامانه های نوین آبیاری و گلخانه ها از طرح های اولویت دار بخش کشاورزی استان است.