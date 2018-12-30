حماسه ۹ دی وحدت و همدلی مردم ایران را به دشمنان نظام نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیشوایی علوی صبح امروز در مراسم بزرگداشت ۹ دی، اظهارداشت: حماسه عظیم ۹ دی نشان داد که مردم ایران اسلامی با داشتن رهبری آگاه هیچگاه تسلیم خواسته دشمنان نخواهند شد و در راه آرمان های انقلاب مقام و استوار خواهند ایستاد.

وی افزود: ۹ دی مردم ایران با حضور حماسی خود در یک راهپیمایی با شکوه و دفاع از رهبر، انقلاب و نظام نقشه ای که توسط دشمنان به منظور ایجاد فتنه در کشورمان طراحی شده بود خنثی کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان ادامه داد: به دنبال انتخابات سال ۸۸ حوادثی در کشور رخ داد و آسیب هایی در جهت خواسته دشمنان به جامعه وارد شد تا اینکه مقام معظم رهبری جامعه را به آرامش و بصیرت فراخواندند.

پیشوایی علوی یادآور شد: چنین مراسم هایی که با هدف روشنگری و بصیرت افزایی برگزار می شود، امیدواریم در آینده نیز باشکوه تر برگزار شود.

گفتنی است در این مراسم که جمع کثیری از اقشار مختلف مردم در مسجد حضرت علی (ع) در کنار مسئولان فرمانداری، اعضای شورای تامین، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون، مسئولان ادارات و نهادها و بانوان حضور داشتند، حضار با سردادن شعارهای مختلف انزجار خود را از دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.