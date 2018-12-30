پای صحبت فعالان اقتصادی بخش کشاورزی/ممنوعیتی که ورشکستگی می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند با موضوع بررسی مشکلات فعالان اقتصادی بخش کشاورزی استان این بار تشکیل جلسه داد و پای درد دل فعالان این بخش نشست.

سید حسین خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: یکی از موارد مهم بررسی بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در خصوصی بخشودگی جرائم، سود و استمهال وام کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این قانون مشکلاتی به وجود آمد، بیان کرد: در این زمینه یک مصوبه در تاریخ ۲۱/۰۴/۹۷و یک مصوبه در تاریخ ۰۶/۰۶/۹۷صادر شد که باعث سردرگمی کشاورزان خسارت‌دیده شد اما درنهایت در تاریخ ۲۱/۹/۹۷ با مصوبه‌ای جدید نظر نهایی از سوی دولت اعلام شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: بر اساس این قانون بانک‌های عامل موظف هستند، اصل تسهیلات را تا سه سال استمهال کرده و کل جرائم و سود آن را ببخشند.

خیریه گفت: جای سوال است که آیا این قانون و مصوبه شامل حال وام‌هایی که تمدیدشده‌اند نیز می‌شود که این موضوع توسط متولیان امر باید به‌درستی و وضوح روشن شود.

وی اظهار کرد: این نکته ازآن‌جهت حائز اهمیت است که چگونه فردی که با هر سختی و فروختن ملک به تعهد خود با بانک پایبند بوده مورد این تخفیف واقع نشود اما افرادی که نسبت به بدهی خود بی‌توجه بوده‌اند، از این تخفیف بهره‌مند شوند.

تولید مازاد بر نیاز استان

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین با اشاره به ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور بیان کرد: ازآنجایی‌که بسیاری از شرکت‌های تولید دان و خوراک دام در خراسان جنوبی بر پایه صادرات فعالیت می‌کردند، این ممنوعیت برای آنان مشکل‌آفرین شده است.

خیریه با تبیین ضرورت اصلاح پایه صادراتی در کالاهای دان، دام، طیور و جوجه ادامه داد: ظرفیت تولیدی خوراک دام و طیور در خراسان جنوبی بیش از نیاز استان است و از این منظر باید برای رفع این ممنوعیت تدبیری اندیشیده شود.

وی گفت: تلاش زیادی برای به دست آوردن بازار در کشورهایی مثل افغانستان شده که اگر ممنوعیت صادرات ادامه یابد آن بازارها را از دست خواهیم داد و کشورهای دیگر مثل پاکستان و چین جایگزین خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: اگر به‌زودی ممنوعیت صادرات لغو نشود شرکت‌های مرتبط با امر تولید خوراک دام و طیور مجبور به تعدیل نیرو و درنهایت ورشکسته خواهند شد.

سرعت العمل در اولویت‌بندی طرح‌ها برای بهره‌مندی از اعتبارات

مهدی بهدانی، مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: بررسی بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یک ایراد دارد و آن این است که این تخفیف شامل کسانی است که سررسید بدهی آنان از تاریخ ۱/۷/۹۷ تا ۲۹/۱۲/۹۷ است.

وی ادامه داد: با این احتساب درخواست و مکاتبه کردیم که تا ۱۰ روز قبل و بعد از این تاریخ‌ها هم فرد اگر وام او سررسید داشت بتواند از این تخفیف بهره‌مند شود.

مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بابیان اینکه درزمینه بند خ ماده ۳۳ سقف معین‌شده و ۱۴ استان نیز از آن بهره‌مندمی‌شوند، گفت: به‌صراحت اعلام کردم که بدهی بدهکاران بخش کشاورزی در خراسان جنوبی بیش از این سقف مشخص‌شده است و نیاز به چندین برابر کردن بودجه تخصیص داده شده، دارد.

بهدانی اظهار کرد: از این منظر باید سرعت العمل در اولویت‌بندی طرح‌ها برای بهره‌مندی از این قانون داشته باشیم چراکه اگر در این زمینه تعلل کرده و از طرف دیگر این اعتبار شناور باشد، خراسان جنوبی بهره‌ای نخواهد برد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون و مصوبه شامل حال وام‌هایی که تمدیدشده‌اند نیز می‌شود، بیان کرد: تا زمانی که دستورالعمل‌ها ابلاغ نشود نمی‌توان به این سؤال پاسخ قطعی و مشخصی داد.

مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: درزمینه ممنوعیت خوراک دام و طیور نیز مکاتبات و مذاکراتی صورت گرفته است.

بهدانی یادآور شد: ارائه مصوبات کمیسیون به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری موضوع از طریق کارگروه رفع موانع تولید و پیگیری از طریق کمیته صیانت از سرمایه‌گذاریمی‌تواند در رفع مشکل مؤثر واقع شود.

مشکلات فعالان اقتصادی بخش کشاورزی

سید علی خیریه فعال و تولیدکننده بخش کشاورزی نیز در این زمینه اظهار کرد: بسیاری از فعالان بخش کشاورزی در خراسان جنوبی برای تسویه بدهی های خود به بانک‌ها زمین و اموال شخصی را فروخته و در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند.

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور بیان کرد: مسئله تنها تعدیل نیرو در شرکت‌های فعال در این حوزه نیست بلکه در صورت امتداد ممنوعیت شاهد ورشکستگی و تعطیلی واحد اقتصادی خواهیم بود.

این فعال و تولیدکننده بخش کشاورزی بابیان اینکه از سال ۶۴ در خراسان جنوبی فعالیت اقتصادی داشته است، ادامه داد: در حال حاضر فعالان اقتصادی با مشکلاتی چون کرایه بار، معوقات بانکی و معوقات کارگری روبه‌رو هستند.

خیریه یادآور شد: اگر پایه صادراتی اصلاح نشود با مشکلات بسیار جدی در بخش تولید خوراک دام و طیور روبه‌رو خواهیم شد.

بانک ها توجه ویژه به بخش کشاورزی داشته باشند

ابوالفضل مزروعی از دیگر فعالان اقتصادی بخش کشاورزی نیز در این کمیسیون با اشاره به ضرورت سرمایه در گردش بیشتر تا بیش از سه برابر اظهار کرد: بانک ها باید توجه جدی و ویژه به بخش کشاورزی در خراسان جنوبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه با توجه به بالا رفتن قیمت دلار و اینکه بسیاری از نهاده‌ها وارداتی است، یادآور شد: در حوزه حمل‌ونقل و افزایش قیمت کرایه‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم که برای رفع آن باید تدبیری اندیشیده شود.

این فعال بخش کشاورزی گفت: سه بخش تولید خوراک دام و طیور، مرغداری و کشتارگاه به هم وابسته هستند و ایراد جزئی در هرکدام از این بخش‌ها،بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درنهایت در این کمیسیون مقرر شد در زمینه بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کارگروه تشکیل و طرح‌هایاولویت‌دار در هر شهرستان مشخص شود.

در زمینه ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور نیز علاوه بر پیگیری مکاتبات قبلی، موضوع در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح و مصوبات کمیسیون آنجا تبیین خواهد شد.