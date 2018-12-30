فتنه ۸۸ با بصیرت مردم انقلابی نقش برآب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد موحد پیش ازظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در بابل افزود: طراحی توطئه سال ۱۳۸۸از اتاق فکرهایی کلید خورد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شیاطین بزرگ جهان با همکاری هم جنگ تحمیلی را برای مردم ایران تحمیل کردند ولی ملت ایران در برابر آنان کمر خم نمی کند و آنانی که در این جنگ شکست می خورند و نقشه هایشان را برآب می بینند از دشمنی دست بر نمی دارند.

موحد با اشاره به سخن رهبر انقلاب که آنان با فکر های الکلی برای کشورهای دیگر تصمیم می گیرد ادامه داد: آنان زمانی که دیدند با قوای نظامی و گزینه های روی میزشان راه به جایی نمی برند با ورود شبه به اسلام به تمام مسائل جزئی دین تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا توطئه های خود را در کشور ما اجرا کنند.

وی افزود: دشمن با اتاق های فکر خود در سال ۱۳۸۴ با بهره گرفتن از انقلاب های دیگر رنگ سبز را برای انقلاب کشور ما طراحی کرد ودر سال ۱۳۸۸ این توطئه طراحی شده را به مرحله اجرا گذاشت ولی با بصیرت مردم این کشور بار دیگر فتنه طراحی شده آنان براندازی شد.

موحد بیان داشت: ترفند دشمن ان بود که شیرینی انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران به کام مردم به تلخی مبدل شود تا با فصاحت و بلاغت آن فتنه اشان را راه اندازی کردند.

وی در پایان تصریح کرد: مردم باید بدانند که توطئه های دشمن در خارج از کشور طراحی می شود و در درون نظام با نیروهای آموزش دیده اجرایی می شود و مردم باید با بصیرت وآگاهی از ترفندهای دشمنان اجتناب کنند و فتنه سال ۱۳۹۸ آنان که فتنه جدیدشان مراست را با بینش و آگاهی جلوگیری کنیم.