عرضه ساعت هوشمند لوکس برای مشکل پسندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت Louis Vuitton ساعت هوشمند جدیدی را عرضه کرده که مجهز به سیستم عامل Wear OS بوده و جدیدترین پردازنده کوالکوم نیز بر روی آن نصب شده است.

این ساعت لوکس که LV Tambour Horizon نام دارد، مجهز به پردازنده Snapdragon Wear ۳۱۰۰ است که تولید آن حاصل همکاری کوالکوم و گوگل است. استفاده از این تراشه عمر باتری گوشی را ارتقا می بخشد.

بررسی ها نشان می دهد که بعد از یک بار شارژ باتری این گوشی برای یک روز کامل قابل استفاده است. علاوه بر نمایش زمان از این ساعت می توان برای دریافت اطلاعات مربوط به ضربان قلب و همین طور برنامه ریزی تمرینات ورزشی نیز استفاده کرد.

زمان عرضه و قیمت این ساعت هنوز اعلام نشده است. اما قیمت مدل قدیمی آن ۲۴۹۰ دلار بوده و بنابراین مدل تازه هم قیمت بالایی خواهد داشت.