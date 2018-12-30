به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، مخبر دزفولی در حاشیه بیست و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی گفت: جلسه بسیار خوبی با وزیر ورزش و جوانان و مسئولان ورزش کشور برگزار شد و این کمیسیون ضمن پشتیبانی و حمایت از تحولات رو به جلو ورزش، آسیب ها و کاستی ها را در حوزه فرهنگ ورزش مورد بررسی قرار می دهد.

وی ادامه داد: ما اگر به دنبال سلامت، نشاط و شادابی هستیم. باید از آفت ها و آسیب ها در محیط های ورزشی بکاهیم که این کمیسیون ضمن تقویت رو به جلو حوزه فرهنگ ورزش در رفع این آسیب ها نقش موثر و خوبی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بعضی مواقع آستانه تحمل شکست در برخی از گروهای ورزشی در رشته های گوناگون پایین می آید و اتفاقات و رفتارهایی بروز می کند که به طرفداران و تماشاگران تسری پیدا می کند. باید تمرین کرد که در زمان پیروزی رفتار و خوشحالی جوانمردانه داشته باشیم و در زمان شکست تحمل کنیم و خود را برای مسابقات بعدی آماده کنیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: این نوع ناهنجاری ها و اتفاقات نامناسب و حتی برخی جابحایی ها که بعضا ریشه مالی دارد، می تواند باعث بداخلاقی های زیادی شود که باید راهکارهای مناسبی توسط وزارت ورزش و جوانان در کمیسیونها و نهادهای ذیربط و همچنین با مشارکت و همکاری مربیان و مسئولان و همه دست اندرکاران ورزش کشور اتخاذ شود.

دزفولی یادآور شد: در خصوص حضور خانواده ها در ورزشگاهها نیز باید پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان به شورای انقلاب فرهنگی ارائه شود. طبق قواعد و ضوابط و ایجاد امکاناتی که وزیر ورزش و جوانان به آن اشاره داشتند که در حال حاضر وجود دارد نباید مشکلی برای حضور بانوان در استادیومها وجود داشته باشد.

به گفته وی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به حل موضوع حضور بانوان در ورزشگاهها اهتمام و رویکرد مثبت و سازنده ای دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: این موضوع با رعایت قواعد و ضوابط قابل حل است و ان شاءالله در بقیه مراحل هم گام های خوبی برخواهیم داشت. تصویب پیشنهاد جدید مصوبات قبلی را تغییر می دهد و مصوبه جدید مبنای کار قرار خواهد گرفت.