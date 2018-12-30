روزی در منچسترسیتی بازی می کنم/شفر حساب شده به جوانان بازی می دهد

اللهیار صیادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان با اشاره به شرایط حال حاضر استقلال، اظهار کرد: خوشبختانه شرایط تیم در هفته های پایانی تیم فصل نخست بهتر شد و امیدواریم در نیم فصل دوم هم این روند ادامه دار باشد و برای قهرمانی بجنگیم.

وی افزود: باید از سرمربی تیم تشکر کنم که به جوانان اعتقاد زیادی دارد، آقای شفر حساب شده به جوانان بازی می دهد تا ما بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم.

صیادمنش با بیان اینکه هدف کوتاه مدتش دعوت به تیم ملی فوتبال ایران است، اظهار کرد: هدف بلند مدتم پیوستن به منچستر سیتی است و مطمئن هستم روزی به این هدف می رسم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص پیشنهادهایی که قبل از پیوستن به این تیم داشت، گفت: چند پیشنهاد اروپایی داشتم اما تصمیم گرفتم به استقلال بپیوندم زیرا از کودکی به این باشگاه بزرگ علاقه داشتم و آرزویم پیوستن به استقلال بود.

صیادمنش ادامه داد: در حال حاضر تمام تمرکزم روی استقلال و موفقیت تیم است و سعی می کنم بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم.

وی در خصوص گروه سخت استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با حضور الهلال، العین و الدحیل، خاطرنشان کرد: این گروه برای رقبای ما هم سخت است و هدف مان سرگروه شدن است.