تشکیل خانه مطبوعات کیش با جدیت دنبال بکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در این نشست با تاکید بر اینکه شفاف سازی مهمترین محتوای جاری و ساری در انجام امور اجرایی جزیره خواهد بود گفت: تمام فضای همکاری در کیش باید مانند اتاق شیشه ای باشد که با تکیه بر تکنولوژی های نوین، می توان همه مشکلات موجود در جزیره را شناسایی و حل کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر جایگاه ویژه رسانه ها در جزیره کیش تعداد آنها را به ظاهر کم اما عملکرد آنان را کیفی و تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: تشکیل خانه مطبوعات کیش باید با جدیدت ادامه یافته و به سرانجام برسد.

مظفری افزود: پیگیری خواسته های صنفی اهالی رسانه کیش، راه اندازی جشنواره مطبوعات مناطق آزاد، همراهی واقعی مدیران سازمان با رسانه های جزیره و توقعات و تعاملات دو طرفه از مهمترین موضوعاتی است که در حوزه رسانه های کیش وجود دارد و با جدیت پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تجاری و برند سازی فرهنگ بومیان جزیره و دستاوردهای صنایع دستی و غذایی آنان موضوعی است که می تواند هم در زمینه اشتغالزایی کمک بزرگی باشد و هم فرهنگ بومیان کیش را بیش از پیش معرفی خواهد کرد.

تبلیغات بین المللی و معرفی کیش یکی دیگر از الزاماتی بود که مظفری به آن اشاره کرد و گفت: کارگروهی تخصصی برای این موضوع تشکیل خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، وجود پروژه های نیمه تمام به ویژه در حوزه زیرساختی در جزیره را موضوعی دانست که باید با بررسی و برنامه زمان بندی برای تکمیل آنان اولویت بندی کرد.

غلامحسین مظفری افزود:مهم نیست این طرح ها در چه زمانی شروع شده، مهم این است که باید سرمایه گذاری های انجام شده به سرانجام برسد.

وی برنامه ریزی منسجم در حوزه گردشگری و توجه و احیای عملیاتی تقویم گردشگری کیش را هم موضوعی عنوان کرد که می تواند با تقویت گردشگری تخصصی در حوزه های گوناگون همچون ورزش، سلامت و علم و همچنین جذب گردشگران در زمان هایی که گردشگر کمتری به جزیره سفر می کند را مهم و ضروری ارزیابی کرد.

مظفری تشکیل شورای راهبردی به عنوان اتاق فکری مهم و حساس را هم از برنامه های جدی خود دانست و تا پایان سال هم برنامه سه ساله جزیره تدوین خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به سوالی در خصوص جابه جایی های احتمالی در مدیران کیش هم گفت: اعتقادی به جایه جایی های گسترده ندارم و از طرفی هم هیچگاه رفاقت و سیاسی نگری در جابه جایی ها را قبول نداشته ام اما برای همراهی و پیشبرد اهداف سازمان گاهی مجبور به تغییراتی هستیم.