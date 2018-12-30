تجمع مردمی «من انقلابی ام» در مرند برپا می شود

فرماندار شهرستان ویژه مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برگزاری تجمع بزرگ من انقلابی ام ابراز داشت: با توجه به فرا رسیدن ۴۰ امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تجمع بزرگ مردمی با عنوان «من انقلابی ام» در روز پنجشنبه ۱۳ دی ماه با حضور اقشار مختلف مردم در یکی از میدان ‌های اصلی شهرستان مرند برگزار خواهد شد.

داود گرشاسبی در ادامه بر ضرورت تقویت روحیه نشاط، شادابی و امید به آینده بهتر، در بین اقشار مختلف مردم تاکید کرد و اظهار داشت: پیشرفت‌های بزرگ کشور در عرصه‌ های مختلف علمی، فناوری‌ های نوین و عرصه‌ های تولیدی، اقتصادی و کشاورزی به برکت نظام و انقلاب بوده و همه ما شکرگذار نعمت انقلاب اسلامی هستیم.

معاون استاندار آذربایجان شرقی همچنین وحدت و همدلی حول محور ولایت فقیه را لازمه تداوم انقلاب اسلامی دانست و افزود: همه ما مفتخریم که ولایت فقیه، مبنای نظام اسلامی است و تا زمانی که وحدت ملی در کشور جریان دارد، به طور قطع تلاش دشمنان مثل همیشه با شکست مواجه خواهد بود.

گرشاسبی در پایان بر ضرورت اطلاع رسانی خدمات دولت و نظام تاکید کرد و گفت: امروز دشمنان نظام و انقلاب اسلامی سعی دارند با توطئه‌ های مختلف، خدمات نظام را کمرنگ و ناکارآمد جلوه دهند تا مردم را نسبت به آینده کشور ناامید کنند که باید با انعکاس مطلوب تلاش ‌ها و پیشرفت‌ های انجام شده به نحو شایسته این توطئه استکبار را خنثی کنیم.