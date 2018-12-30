۳۹ جایگاه «سی ان جی» در قم استانداردسازی شده است

حسین بدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۴۲ جایگاه CNG در استان قم فعالیت می‌کند که ۳۹ جایگاه آن استانداردسازی شده است و یک جایگاه به دلیل اینکه موقعیت جغرافیایی نامناسب دارد و تردد خودرو کم است، فعالیت ندارد و ۲ جایگاه نیز چون استانداردسازی نکردند به عنوان جایگاه‌های پرخطر اعلام شده و شرکت گاز برای قطع انشعاب آنها اقدام کرده است.

وی افزود: در ارزیابی دوره اول اداره کل استاندارد استان قم در زمینه استاندارد سازی جایگاه‌های CNG رتبه اول را در کشور کسب کرده است و در ارزیابی دوره دوم نیز هنوز جایگاه استان مشخص نشده است.

رئیس اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد استان قم اظهار داشت: استانداردسازی جایگاه‌های سوخت به صورت مستمر انجام می‌شود زیرا هر سال یکبار باید انجام شود و زمانی که استانداردسازی انجام شد تا ۱۰ ماه بعد جایگاه‌ها فرصت دارد تا مجددا درخواست استانداردسازی دهند که در غیر این صورت و عدم استانداردسازی جزو جایگاه پرخطر اعلام شده و به شرکت گاز اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه همکاری خوبی میان شرکت گاز و شرکت نفت وجود دارد.

بدری بیان کرد: استانداردسازی جایگاه CNG ارتقای ایمنی مردم و جلوگیری از نشتی گاز انجام می‌شود.