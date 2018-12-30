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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

راهیابی ۷ نمایش به بخش مسابقه تئاتر بین الملل جشنواره تئاتر فجر

راهیابی ۷ نمایش به بخش مسابقه تئاتر بین الملل جشنواره تئاتر فجر

۷ نمایش به بخش مسابقه تئاتر بین الملل سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، قطب الدین صادقی، اردشیر صالح پور و عطا الله کوپال گروه انتخاب بخش مسابقه تئاتر بین الملل سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، از میان آثار رسیده هفت اثر را شایسته راهیابی به مرحله نهایی دانستند.

 اسامی این هفت نمایش به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

۱- ابلوموف به کارگردانی سیاوش بهادری راد از تهران

۲- استیو جابز به کارگردانی مهران رنجبر از تهران

۳- او به کارگردانی آرش دادگر از تهران

۴- دستور العمل های پرواز برای خدمه و خلبان به کارگردانی فرهاد فزونی از تهران

۵- مادر به کارگردانی مجید کاظم زاده مژدهی از رشت

۶- مرگ و پنگوئن به کارگردانی پیام دهکردی از تهران

۷- نمایش به کارگردانی مسعود (علی اکبر) حق پناه از آمل مازندران

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4499403
آروین موذن زاده

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