اصلاح ساختار شهرداری باید با توجه به برنامه سوم توسعه شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه اشرفی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به طرح پیشنهادی اعضای شورای شهر برای کاهش تعداد معاونت‌های شهرداری از ۹ به ۶ و حذف پست‌های قائم‌مقام و مشاور از سطوح شهرداری تهران توضیح داد: مطالعه‌ای در سال ۸۹ صورت گرفت که در آن مطالعه پیشنهاد شد تا تعداد معاونت‌ها از ۹ به ۶ معاونت و تعداد ادارات کل از ۴۸ به ۳۲ اداره کل کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه این مطالعه صرفا کاهش تعداد معاونت‌ها نبوده، تصریح کرد: در این مطالعه جامع، کل ساختار شهرداری مورد توجه قرار گرفته بود و اینگونه نبود که تنها به بخشی از اصلاح ساختار پرداخته شود.

اشرفی اضافه کرد: در مطالعه مذکور، تغییرات در سه سه سطح کلان، مناطق و نواحی دیده شده و پیشنهاد شده بود تا تغییرات از پایین‌ترین سطح، یعنی سطح شهرداری ناحیه آغاز شود.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه در مطالعه صورت گرفته، تصریح شده بود که مدت اجرای این مطالعه سه سال زمان نیاز دارد، اظهار کرد: کار تغییر ساختار، کاری سه ماهه نیست بلکه باید در فرآیندی طولانی مدت و همه جانبه اجرایی شود.

اشرفی تصریح کرد: مطالعه گفته شده در سال ۸۹ صورت گرفته و امروز نیاز به بازنگری و مطالعه مجدد دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط، ماموریت‌ها و حجم کار در برنامه سوم باید تعداد معاونت‌ها و ساختار متناسب، تعیین شود و همچنین انعطاف‌پذیری در ساختار نیز مورد توجه قرار گیرد.