فیلمبرداری «قطعه ۸۵» به پایان رسید/ گذاشتن قالیچه در قبر پدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، به تازگی فیلمبرداری فیلم کوتاه «قطعه ۸۵» به کارگردانی شهرام مسخلی به پایان رسیده است و این روزها مراحل پایانی تدوین این اثر سپری می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «پسر بزرگ خانواده در روز خاکسپاری پدرش قصد دارد قالیچه گران قیمتی را که محبوب پدر بوده با او دفن کند و ... .»

بازیگرانی چون علی استادی، کیوان پرمر، رضا اخلاقی، شیدا مودب، هومن بنایی و علی یازرلو در «قطعه ۸۵» به ایفای نقش پرداخته اند.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده: اعظم سازور، مدیر فیلمبرداری: سالم صلواتی، صداگذار: آرش قاسمی، تدوین: توفیق امانی و راضیه فرمانی، اتالوناژ: سامان وفایی، دستیار و برنامه ریز: محبوبه خوش دامن، مدیر تولید و تدارکات: شقایق شعبانی، صدابردار: امید عاشوری، گریم: اسما سازور، مشاور پروژه: سالم صلواتی،

شهرام مسلخی پیش از این فیلم بلند سینمایی «عاشق ها ایستاده می میرند» را ساخته است.