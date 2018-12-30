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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

فیلمبرداری «قطعه ۸۵» به پایان رسید/ گذاشتن قالیچه در قبر پدر

فیلمبرداری «قطعه ۸۵» به پایان رسید/ گذاشتن قالیچه در قبر پدر

فیلمبرداری فیلم کوتاه «قطعه ۸۵» به کارگردانی شهرام مسلخی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، به تازگی فیلمبرداری فیلم کوتاه «قطعه ۸۵» به کارگردانی شهرام مسخلی به پایان رسیده است و این روزها مراحل پایانی تدوین این اثر سپری می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «پسر بزرگ خانواده در روز خاکسپاری پدرش قصد دارد قالیچه گران قیمتی را که محبوب پدر بوده با او دفن کند و ... .»

بازیگرانی چون علی استادی، کیوان پرمر، رضا اخلاقی، شیدا مودب، هومن بنایی و علی یازرلو در «قطعه ۸۵» به ایفای نقش پرداخته اند.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده: اعظم سازور، مدیر فیلمبرداری: سالم صلواتی، صداگذار: آرش قاسمی، تدوین: توفیق امانی و راضیه فرمانی، اتالوناژ: سامان وفایی، دستیار و برنامه ریز: محبوبه خوش دامن، مدیر تولید و تدارکات: شقایق شعبانی، صدابردار: امید عاشوری، گریم: اسما سازور، مشاور پروژه: سالم صلواتی،

شهرام مسلخی پیش از این فیلم بلند سینمایی «عاشق ها ایستاده می میرند» را ساخته است.

کد مطلب 4499406
زهرا منصوری

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