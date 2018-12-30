بصیرت و هوشیاری مردم رمز ناکامی دشمنان در مقابله با انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری در حاشیه مراسم گرامیداشت ۹ دیماه اظهار داشت: ۹دی در واقع بساط فتنه بزرگ و پیچیده ای بود که توسط ملت شرافتمند ایران بسته، و با درایت و تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری این حرکت بزرگ با حمایت آحاد میلیونی مردم در نطفه خفه شد.

وی بیان داشت: دشمن شناسی و بصیرت، موجب خروش میلیونی مردم در دیماه ۸۸ شد و تمامی نقشه های شوم دشمنان که برای نابودی انقلاب اسلامی کمر همت بسته بدند نقش بر آب شد.

وی گفت: با این حماسه عظیم و خروشان مردمی، بار دیگر نظام اسلامی ما بیمه شد و ثبات سیاسی در کشور ما شکل گرفت.

وی افزود: یکی از مهمترین روشهای رویارویی با فتنه، شناخت راه حقیقی توحید و داشتن رهبری امین و الهی است که با تمسّک به سیره و سنّت وی، بتوان مسیر پر آسیب زمانه فتنه را با امنیت گذراند.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: امروز در استان ایلام نیروهای نظامی و انتظامی حضور فعال داشتند و امنیت را در شهرستان‌های استان ایجاد کردند و حضور مردم در واقع نشانگر حمایت بی دریغ از مقام معظم رهبری، ولایت فقیه و نظام بابرکت ایران اسلامی بود.

وی تصریح کرد: پیام حماسه ۹ دی ماه این بود که مردم، طرفدار نظام و اسلام بوده و دشمنان هرگز تصور نکنند مردم از انقلاب، نظام و ولایت فقیه دلسرد شده اند، بلکه آمادگی کامل دارند تا آخرین نفس در مقابل دشمنان ایستاده و فداکاری کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: طرفداری مردم از نظام مقدس اسلامی و ولایت فقیه و رهبری یکی از دستاوردهای مهم حضور حماسی ملّت ایران در راهپیمایی روز ۹ دی ماه بود.