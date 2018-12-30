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  2. شهری
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

سید محمود میر لوحی در تذکر به شهرداری تهران بیان داشت؛

طرح تفکیک از مبدا پسماند به کندی پیش می‌رود

طرح تفکیک از مبدا پسماند به کندی پیش می‌رود

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: تاخیر در برگزاری مزایده ها و وجود گلوگاه صلاحیت پیمانکاران باعث خسارت جدی به درآمد های این بخش گردیده است .

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در یکصد و دهمین جلسه شورا گفت: کندی روند طرح تفکیک از مبدا پسماند و تاخیر در برگزاری مزایده ها و وجود گلوگاه صلاحیت پیمانکاران باعث خسارت جدی به درآمد های این بخش شده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش های واصله شهرداری های مناطق ۴و۶و۹و۱۰و۱۱و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ به انواع مختلف روند برگزاری مزایده پسماند خشک و انعقاد قرارداد سال جاری را به کندی پیش برده و در موعد مقرر به نتیجه نرسانده اند.

 میر لوحی در ادامه افزود: شهرداری تهران می بایست دستورات لازم را جهت حل و فصل و رفع موانع موجود را داده  و برگزاری مزایده ها و انعقاد قراردادهای مذکور تسریع کند.

کد مطلب 4499408
نورا حسینی

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