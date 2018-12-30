به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در یکصد و دهمین جلسه شورا گفت: کندی روند طرح تفکیک از مبدا پسماند و تاخیر در برگزاری مزایده ها و وجود گلوگاه صلاحیت پیمانکاران باعث خسارت جدی به درآمد های این بخش شده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش های واصله شهرداری های مناطق ۴و۶و۹و۱۰و۱۱و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ به انواع مختلف روند برگزاری مزایده پسماند خشک و انعقاد قرارداد سال جاری را به کندی پیش برده و در موعد مقرر به نتیجه نرسانده اند.



میر لوحی در ادامه افزود: شهرداری تهران می بایست دستورات لازم را جهت حل و فصل و رفع موانع موجود را داده و برگزاری مزایده ها و انعقاد قراردادهای مذکور تسریع کند.