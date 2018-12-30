حماسه ۹ دی اوج بصیرت و ولایتمداری مردم نسبت به انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر ظهیری صبح امروز در مراسم بزرگداشت ۹ دی در شهرستان قروه، اظهارداشت: حماسه تاریخی و به یاد ماندنی ۹ دی اوج شکوه، بصیرت و ولایتمداری مردم ایران اسلامی برای اثبات وفاداری و مجاهدت در راه حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب و نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم است.

وی افزود: در این روز باشکوه مردم مؤمن کشور با حضور یکپارچه و عظیم در روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و روز ملی مقابله با خط تردید و فتنه، با اعلام وفاداری به ولایت بار دیگر با رهبری، امام و آرمان های شهدا تجدید بیعت کردند و برگ زرین دیگری به افتخارات خود افزودند.

استاد و خطیب حوزه علمیه قم ادامه داد: در روز ۹ دی مردم با حضور آگاهانه و حماسی خود، هوشیاری و آگاهی خود را به استکبار و دشمنان جمهوری اسلامی ایران به اثبات رساندند و اعلام کردند که تا آخرین نفس مدافع راستین ولایت و پاسدار واقعی آرمان ها و ارزش های نظام شکوهمند اسلامی خواهند بود.

حجت الاسلام ظهیری یادآور شد: مردم بیدار، مومن، انقلابی و همیشه در صحنه در این حماسه عظیم با سر دادن شعارهای انقلابی و ارزشی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نشان دادند که تا پای جان برای حفظ آرمان های انقلاب ایستاده اند.

وی بیان کرد: مردم انقلاب ایران به جهانیان نشان دادند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد و توطئه های آنها را نقش بر آب خواهند کرد.