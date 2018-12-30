به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی عراق در گفتگو با روسیا الیوم تاکید کرد که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه به بغداد اجازه داده تا جنگنده های عراقی مواضع داعش را در خاک سوریه هدف قرار دهند.

وی در ادامه افزود: جنگنده های عراقی بدون آنکه منتظر اجازه دمشق باشند می توانند وارد حریم هوایی سوریه شده و مواضع داعش را هدف قرار دهند اما تنها باید طرف سوری را در جریان این قضیه قرار دهند.

جنگنده های عراقی طی روزهای گذشته حملات هوایی زیادی را علیه مواضع تروریستها در سوریه انجام داده اند.

بشار اسد روز شنبه پیام عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق را از طریق فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی دریافت کرد.