به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش از ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان اردبیل تصریح کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با توجه به ماهیت استکبارستیز خود در مقابل تمامی کشورهای مستبد ایستاده و هرگز تن به خواسته دولتمردان خبیث آمریکا و دیگر ایادی شیطانی نخواهد داد.

وی افزود: تجربه نشان داده که دشمنان در هر زمانی قصد هجمه بر علیه کشورمان داشتند با شکستی سخت مواجه شده و تمامی اهداف و خواسته‌هایشان با شکست همراه گشته است.

معاون طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضائیه یادآور شد: انقلاب بزرگ اسلامی ایران با شعار الله اکبر پیش رفته و با تکیه بر چنین شعار محوری و تبعیت از ولایت به بصیرت مثال زدنی دست یافته است.

عزیزی ادامه داد: باید مبانی انقلاب در جامعه به خوبی تبیین شود تا در مقابل هر گونه حمله‌ای که در عرصه‌های مختلف بر علیه مردم وارد می‌شود، به خوبی مقابله و دفاع کرد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب توحیدی و حسینی است، افزود: پیروی از راه سیدالشهدا و اهل بیت (ع) نویدبخش پیروزی در مقابل هر گونه تنگناهای اقتصادی و نظامی بوده و مطمئنا با بصیرت‌افزایی مردم نظام مقدس کشورمان به حیات خود ادامه خواهد داد.

معاون طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضائیه بر ضرورت الگوسازی و تبعیت از راه شهدا تاکید کرد و ادامه داد: شهدای انقلاب اسلامی با جان‌فشانی و بصیرت خود باعث اهتزاز پرچم مقدس کشورمان در تمامی عرصه‌ها شده و امنیت و عزت و استقلال کنونی را مدیون چنین ایثارگری‌هایی هستیم.