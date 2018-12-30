به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مقررات پذیرش و ثبتنام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی تحت عنوان طرح ملی «همسفر تا بهشت» اعلام شد.
روند ثبتنام
براساس این گزارش، اولین گام برای شرکت در طرح ملی همسفر تا بهشت ثبتنام الکترونیکی زوجین دانشجو در سامانه ازدواج دانشجویی Ezdevaj.org است.
مقررات پذیرش (شرایط و دستورالعمل)
ملاک شرکت در «همسفر تا بهشت» دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در زمان عقد است و همچنین امکان شرکت جاماندگان دوره بیست و یکم و قبل از آن میسر نیست.
تنها زوجینی که حداقل یک نفر از آنها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد در فاصله زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۱ دی ۱۳۹۷ داشته باشند، مجوز ثبتنام در سامانه خواهند داشت.
در مواردی که هر دو زوج دانشجو باشند، لازم است فقط یک از آنها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت نام کند. امکان ثبتنام دانشجویانی که ازدواج مجدد کردهاند در سامانه ازدواج وجود ندارد؛ مگر اینکه هر دو نفر زوجین در سنوات ماضی به جشن ازدواج دانشجویی اعزام نشده باشند. در اینصورت ستاد استانی پس از تأیید این مورد، نسبت به نامهنگاری با ستاد مرکزی (دفتر مفاد) اقدام کرده تا در صورت صلاحدید، اعزام این زوج و امکان ثبتنام آنان میسر شود.
بنابراین گزارش، به منظور قطعی کردن ثبت نام، دانشجویان میبایست حداکثر تا یک هفته پس از ثبتنام در سامانه، برای تأیید مدارک به دفتر نهاد رهبری دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند. در صورت عدم وجود دفتر نهاد رهبری در دانشگاه محل تحصیل دانشجویان، میبایست زوجین به دفتر نهاد رهبری استان محل سکونت خود و یا رابط فرهنگی دفتر استانی در دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کرده و نسبت به تأیید مدارک خود اقدام کنند.
تمام هزینههای ایاب و ذهاب به عهده دانشجویان بوده و ستاد مرکزی (دفتر مفاد) تنها هزینههای اسکان، پذیرایی و برنامههای فرهنگی آموزشی را بر عهده خواهد داشت.
مدارک لازم
دانشجویان لازم است برای ثبت نام، اصل عقدنامه، اصل شناسنامه زوجین، اصل کارت ملی زوجین و اصل کارت دانشجویی را به دفاتر نهاد رهبری در دانشگاهها ارائه دهند این دفاتر نیز حداکثر یک هفته پس از دریافت مدارک زوجین، نسبت به تعیین تکلیف در خصوص تائید یا عدم تائید ثبتنام در سامانه اقدام کنند.
بنابراین گزارش، ویرایش اطلاعات ثبتنام فقط توسط داوطلب اصلی و صرفاً قبل از تائید مدارک در سامانه میسر است.
طرحهای تشویقی
پس از ثبتنام و تائید مدارک، زوجین دانشجو میبایست با نصب اپلیکیشن موبایلی «باشگاه ازدواج» در جشنواره «۱۰۱ فیروزه» در مسابقات و طرحهای تشویقی، فرهنگی و آموزشی شرکت کنند و مدارک دال بر تائید این مهم را همراه داشته باشند تا در مشهد مقدس تحویل نمایندگان ستاد مستقر در مراکز آموزشی دهند.
نحوه اعزام
براساس این گزارش، در سامانه جدید ازدواج دانشجویی هر زوج دارای یک پنل کاربری یکپارچه بوده که پس از انجام فرآیندهای فوق (تائید مدارک و قطعی شدن ثبتنام) میبایست با گذراندن درسنامه «زنان و مردان تفاوتها و تفاهمها» و در آزمون آن شرکت کنند تا امکان انتخاب کاروان و اعزام به مشهد برای آنان به وجود آید.
یک روز پیش از تاریخ اعزام زوجین دانشجو به مشهدمقدس، از طریق سامانه پیامکی برای هریک از زوجین نام و آدرس محل اقامت در مشهد ارسال می شود. (جانمایی دقیق محل اقامت زوجین بر روی نقشه پس از ارسال پیامک در سامانه ازدواج قرار داده شده و زوجین با مراجعه به پنل کاربری خود میتوانند از این امکان نیز بهرهمند گردند).
زوجین دانشجو میبایست از ساعت ۸الی۱۲ روز نخست فرآیند پذیرش اسکان، به محل اقامت خود مراجعه نموده و تا روند اسکان آنان توسط نمایندگان ستاد مرکزی تائید شده تا اتاق به زوجین تحویل شود.
محل استقرار زوجین دانشجو در مشهد مقدس در فاصله تقریبی ۱۰ دقیقهای حرم مطهر و در خیابان پاسداران واقع است. در تمام مراکز اقامتی «همسفر تا بهشت» ستاد استقبال «مهر الرضا» حضور داشته که با ارائه بسته فرهنگی و آموزشی و خوشامدگویی ورود زوجین به مشهدمقدس نقشه ۱۰۱ فیروزه تشریح خواهد شد.
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