به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد حظیره یزد با مروری بر حماسه ۹ دی و وقایع سال ۸۸ اظهار داشت: دستاورد مهم ۹ دی، بصیرت مردم ایران اسلامی است زیرا در چنین روزی مردم معنای واقعی بصیرت را درک و آن را اجرا کردند.

وی عنوان کرد: بصیرت به معنای تیزبینی و رسیدن به عمق حوادث است و ۹ دی نیز تجلی بصیرت مردم ایران بود.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه اولین تجلی بصیرت، شناخت حقیقت دنیا و جهان خلقت است، افزود: بصیرت توحیدی آن است که بدانیم هر آنچه در آسمان و زمین وجود دارد، تسبیح گوی خداوند متعال است.

دولابی با اشاره به سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب طی ۳۹ سال گذشته یادآور شد: رهبر معظم انقلاب به خوبی به ما آموختند که چگونه می‌توان در برابر قدرت‌های بزرگ جهان و مستکبران ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی آمریکا به عنوان یکی از مدعیان قدرت، ایستاد و گفت که رئیس جمهور سوریه باید برود اما رهبری سخنی مخالف آن را مطرح کردند و اکنون می‌بینیم که آمریکا با شکست مفتضحانه در حال ترک این کشور است ضمن اینکه کشورهای عربی و نوکران آمریکا که سفارتخانه‌های خود را در سوریه تعطیل کرده بودند، دوباره در حال راه اندازی سفارتخانه های خود در این کشور شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این ایستادگی و اقتدار رهبری و سخنان ایشان به همه ما آموخت که چگونه می توان در برابر دشمنان ایستاد و با توکل به خدای متعال و توسل به اهل بیت (ع) آنها را شکست داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم ایران نیز اکنون مسیر تکامل را طی می کنند، اظهار داشت: امروز شاهد عمق اهمیت ایران در منطقه هستیم و می بینیم که ایران حتی تا نزدیکی رژیم صهیونیستی نیز رسیده و به جای اینکه آنها بر ما تسلط پیدا کنند، ما در حال تسلط بر آنها هستیم و این حاصل نشده مگر با اطاعت از رهبری و وحدت حول محور ولایت.

دولابی تصریح کرد: بی شک اگر وجود رهبری مقتدر، آگاه به وقایع زمان و مدبر نبود، امروز شاهد پیشرفت‌های بزرگ در صنعت موشکی، صنعت هسته ای و سایر علوم نبودیم.

وی با بیان اینکه برخی در کشور انقلابی‌نما هستند، خاطرنشان کرد: مدعیان انقلابی‌گری رفتارهایشان نشان داد که دل به طاغوت بسته و در انتظار آن‌ها هستند و رهبر دینی جامعه را به رسمیت نمی‌شناسند و می‌گویند طاغوت باید بین شما و ما حکم کند.

دولابی، شناخت جریان‌های نفاق را از جلوه‌های بصیرت عنوان کرد و اظهار داشت: بصیرت در شناخت جریان‌های نفاق نیازمند نگاه ژرف و معرفت فراوانی است که از رفتارها، اطرافیان، سابقه و سبک زندگی آن‌ها، نوع گفتارشان می‌شود به خوبی این جریان‌ها را شناخت و ماهیت آنها را تشخیص داد.