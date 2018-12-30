  1. هنر
  2. تئاتر
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

سیسیلی ها به تهران می‌آیند/ تعویض قدرت در خانواده مافیا

سیسیلی ها به تهران می‌آیند/ تعویض قدرت در خانواده مافیا

نمایش «سیسیلی» به کارگردانی فرهاد مهرخیرانی از روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه در خانه نمایش مهرگان به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه نمایش مهرگان، نمایش «سیسیلی» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد مهرخیرانی از روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه ساعت ۱۹ اجراهای خود را در سالن شماره یک خانه نمایش مهرگان آغاز خواهد کرد.

در این اثر نمایشی عقیل بهرامی، آیدا رزاق زاده، بهروز عبادی، مریم قربانیان، پریسا محمدزاده، رامین معصومیان، محمدرضا منصور، تیام منیری، امیرحسین مهماندوست و فرهاد مهرخیرانی به ایفای نقش خواهند پرداخت.

از دیگر عوامل نمایش «سیسیلی» می‌توان به مشاور رسانه ای: سید محمدصادق سیادت، دستیار کارگردان: ارسلان گل محمدی، طراح گریم: سپهر بهرامیان، طراح پوستر: علی دولت آبادی و مدیرصحنه: رضا خدا بنده لو، عرفان راشد اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: تعویض قدرت در یکی از بزرگترین خانواده‌های مافیا سال ۱۹۸۰ در شهر نیویورک و ماجراهای پیرامون آن...

کد مطلب 4499419
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها