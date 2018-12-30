به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه نمایش مهرگان، نمایش «سیسیلی» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد مهرخیرانی از روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه ساعت ۱۹ اجراهای خود را در سالن شماره یک خانه نمایش مهرگان آغاز خواهد کرد.

در این اثر نمایشی عقیل بهرامی، آیدا رزاق زاده، بهروز عبادی، مریم قربانیان، پریسا محمدزاده، رامین معصومیان، محمدرضا منصور، تیام منیری، امیرحسین مهماندوست و فرهاد مهرخیرانی به ایفای نقش خواهند پرداخت.

از دیگر عوامل نمایش «سیسیلی» می‌توان به مشاور رسانه ای: سید محمدصادق سیادت، دستیار کارگردان: ارسلان گل محمدی، طراح گریم: سپهر بهرامیان، طراح پوستر: علی دولت آبادی و مدیرصحنه: رضا خدا بنده لو، عرفان راشد اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: تعویض قدرت در یکی از بزرگترین خانواده‌های مافیا سال ۱۹۸۰ در شهر نیویورک و ماجراهای پیرامون آن...