جوانان را با فتنه ها و دسیسه های دشمن آشنا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین پیش ازظهر یکشنبه در مراسم راهپیمایی حماسه 9 دی در بندرعباس، با بیان اینکه تداوم حرکت انقلاب، استمرار روح ولایتمداری و آزادی کشور برآمده از حضور مردم بصیر است، بیان داشت: بصیرت و آگاهی مردم در خنثی کردن توطئه های دشمنان یکی از عومل موثر در استمرار حرکت انقلابی است.

حجت الاسلام شمس عنوان کرد: حضور مردم در میدان های سرنوشت ساز، دشمنان را به هراس در آورده است و دشمن شناسی یکی از عوامل بسیار موثر در پیشرفت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن شناسی و شناخت شرارت های دشمنان عامل مهم واثرگذاری است، افزود: دشمنی شناسی بدین معناست که مردم و امت به مرحله ای رسیده اند که هم از نعمت بصیرت و هم و دشمن شناسی بهره مند هستند.

امام جمعه بندرانزلی با اشاره به اینکه در معارف بر زمان شناسی مسئولان تاکید شده است، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دشمن هیچگاه سرسازش با انقلاب نداشته، ندارد و نخواهد داشت لذا هم مسئولان و هم مردم باید دشمن و شیوه های آن را برای براندازی نظام بشناسند.

شمس تاکید کرد: اگر مردم و ملت ما از این عوامل بی بهره بودند در همان روزهای اول، انقلاب در این کشور دچار شکست می شد و دشمن به اهداف شوم خود دست می یافت.

وی با تاکید بر اینکه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل مهم و استراتژیک دشمنان انقلاب و در راس آنها آمریکای جنایتکار است، تصریح کرد: استکبار علی رغم میل برخی از هواداران آن در جامعه ما به صراحت اعلام می کند که به دنبال براندازی نظام و جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه اتهام تقلب و بی عدالتی به نظام در فتنه ۸۸ دروغی بیش نبود، اظهار کرد: طراحی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران از آسیب هایی است که فتنه و فتنه گران آن ها را ایجاده کرده اند.

امام جمعه بندرانزلی ادامه داد: از بین بردن دستاوردهای دانشمندان ایرانی در انرژی هسته ای ریشه در در فتنه ۸۸ دارد چرا که بعد از سال ها پیگیری برجام خسارت محضی بود که به جامعه وارد شد.

شمس با تاکید بر اینکه دشمن از براندازی نظام دست برنداشته و نخواهد داشت، اظهار کرد: از آنجایی که دشمن در سال ۹۷ برای سال بعد در حال برنامه ریزی است لذا جوانان و نوجوانان باید با انقلاب های رنگین و کودتای مخملی بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی بیان داشت: با توجه به اینکه ناکارآمد جلوه دادن نظام، عدم توانایی مدیران برای تغییر نگرش مردم و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی است بنابراین باید مراقب دسیسه ها و توطئه های دشمنان باشیم.

امام جمعه بندرانزلی با تاکید بر شکست دشمنان در اجرای شیوه های جنگ سخت خاطرنشان کرد: عده ای در داخل کشور با کارشکنی در برگزاری مراسم ۹ دی در تلاش هستند که حضور مردم در این حماسه را کوچک جلوه دهند تا این واقعه به فراموشی سپرده شود اما مردم بصیر نمی گذارند این خیانت ها به فراموشی سپرده شوند.