چاپ ۵۵ عنوان کتاب از ۱۲ مولف شاغل در شهرداری کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رضوی زاده پیش از ظهر یک شنبه در نشست مولفین شاغل در شهرداری از سری برنامه های جانبی سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان اظهار داشت: مولفان شاغل در شهرداری یک تشکل رسمی داخلی تشکیل داده اند که این اتفاق و شروع حرکت می تواند در آینده به رسالتها و اهداف شهرداری در حوزه های مختلف کمک کند.

وی ضمن اعلام حمایت شهرداری از آخرین تالیفات پرسنل این نهاد توسط شهردار کاشان افزود: برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجارب مولفین شاغل در شهرداری به دیگر همکاران از جمله برنامه هایی است که در آینده نزدیک شکل خواهد گرفت.

مدیر حوزه گردشگری شهرداری کاشان در پایان ابراز امیدواری کرد به منظور هدفمندی بیشتر و استفاده بهینه تر از ظرفیت های پرسنل ادارات مختلف، تجربه تشکیل تشکلاتی همانند مولفین شاغل در شهرداری کاشان در دیگر ادارات و ارگانها نیز تاسیس شود.

وی ادامه داد: در این دیدار همچنین تعدادی از مولفین شاغل در شهرداری در سخنانی ضمن برشمردن مشکلات چاپ و نشر کتاب خواستار حمایت های بیش از پیش مسئولین و مدیران شهری شدند.

شایان ذکر است سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان و سیصدوهفتادوهفتمین نمایشگاه استانی از ۵ الی ۱۱ دیماه و از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در مصلای حضرت بقیه الله الاعظم کاشان برگزار می شود.