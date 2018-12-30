به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و بررسی کتاب «حضور ایران در جهان باستان» نوشته سیداصغر محمودآبادی فردا دوشنبه ۱۰ دی در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

این کتاب در ۲۶ فصل با محوریت بررسی تاریخ باستانی ایران از مقطع فرهنگ و تمدن عیلام تا روزگار ساسانیان نوشته شده است.

در نشست معرفی و بررسی این کتاب، عسکر بهرامی، آرزو رسولی، روزبه زرین‌کوب، سید اصغر محمودآبادی و سیروس نصرالله زاده حضور یافته و درباره این کتاب سخنرانی خواهند کرد.

این برنامه فردا دوشنبه ۱۰ دی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲، طبقه همکف برگزار می‌شود.