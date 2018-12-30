پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که با نفوذ امواج ناپایدار به جو استان، ضمن افزایش ابر، بارش پراکنده باران بر روی دریا و مناطقی از استان آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش و تقویت ناپایداری های جوی و پیش بینی رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای طی امشب و فردا در سطح استان و همچنین استان‌های همجوار یعنی فارس و کهگیلویه و بویر احمد، نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داده می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به پیش بینی ریزش تگرگ در روز دوشنبه، نسبت به ایجاد خسارات احتمالی در مزارع استان هشدار داده می شود و همچنین در هنگام وزش تندباد لحظه­‌ای، افزایش ناگهانی ارتفاع موج دریا دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان قسمتی ابری بتدریج تمام ابری، از بعد از ظهر امروز همراه با بارش پراکنده باران ، طی امشب و فردا رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای و گاهی ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی گاهی شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در هنگام ناپایداری و وزش تندباد لحظه ای بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: ارتفاع موج دریا بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در هنگام وزش تندباد لحظه ای بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی افزود: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت دو و ۲۲ دقیقه، جزر اول ساعت ۹ و ۱۱ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۶ و ۲۳ دقیقه و جزر دوم ساعت ۲۳ و شش دقیقه خواهد بود.