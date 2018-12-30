توطئه چینی دشمنان برای سال ۹۸/ گوش به فرمان رهبری باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس فرازی نیا پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در شهرستان فردوس، اظهار داشت: روزهایی که در آن عظمت و قدرت خدا تجلی پیدا می کند یوم الله نامیده می شود و ما در انقلاب اسلامی یوم الله های زیادی داشتیم که قدرت خدا تجلی یافت.

وی با بیان اینکه درحماسه ۹ دی دست خداوند در پشت سر این ملت قرار گرفت، افزود: فتنه گران با اهانت به عاشورا و مقدسات این مردم خود را رسوا و نابود کردند.

وی علت فتنه در میان عوام را جهل و در میان خواص غفلت و اطرافیان خواص را قدرت و اسارت دنیا برشمرد و گفت: وظیفه همه ما بخصوص اساتید، روحانیت، نخبگان و هر کس تریبونی در اختیار دارد در چنین مواقعی هدایت و روشنگری توده مردم نسبت به موضوعی که اتفاق افتاده است.

فرازی نیا شایعه را ابزار فتنه برشمرد و اضافه کرد: شایعه از دو عامل ابهام و یک موضوع مهم بوجود می آید و آنقدر اثرگذار است که عوام و خواص را فریب می دهد.

وی تاکید کرد: دشمن هیچگاه دست از فتنه گری بر نمی دارد و در شرایط فعلی جامعه اسلامی همه باید گوش بفرمان رهبری باشیم و همانطور که ایشان هشدار داده اند دشمنان برای سال ۹۸ فتنه دیگری تدارک دیده اند که هوشیاری همگان را می طلبد.

وی مباحث معیشتی و مسائل اقتصادی را از مهمترین عواملی برشمرد که دشمنان تلاش می کنند آنها را به مباحث سیاسی و بین الملل گره زده و راه را برای فتنه انگیزی هموار کنند.

امام جمعه فردوس نیز با بیان اینکه فتنه ها در طول انقلاب بوده و ادامه خواهد داشت گفت: برای مقابله با فتنه ها بفرموده رهبری اقدام بموقع و سریع لازم است.

حجت الاسلام محمد رضا بابایی با بیان حدیثی از امام صادق ادامه داد: امام صادق می فرمایند به استقبال فتنه ها بروید و از آنها فرار نکنید زیرا در هر فتنه ای عده ای از فاسقان نابود و منافقان رسوا می شوند.

در سالروز حماسه ۹ دی اقشار مختلف مردم با حضور گسترده در مراسم این روز و گرامیداشت یوم الله ۹ دی روز بصیرت و آگاهی مردم انقلابی ایران اسلامی بار دیگر با آرمانهای امام راحل بیعت و آمادگی همه جانبه خود را برای اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری اعلام کردند.