پروژه های راهسازی ایلام نباید با وقفه روبرو شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل وضعیت توپوگرافی و کوهستانی ایلام به ویژه در شهرستان های شمالی اجرای پروژه های راهسازی در استان هزینه بر است.

وی افزود: با وجود تلاش های صورت گرفته همچنان ایلام از نظر وجود بزرگراه و آزادراه در شرایط مناسبی قرار ندارد و باید در این زمینه فعالیت های بیشتری صورت گیرد.

استاندار ایلام تاکید کرد: پروژه های بزرگی برای بهبود زیرساخت های ارتباطی استان در شهرستان های مختلف آغاز شده که بخش هایی نیز به بهره برداری رسیده است.

سلیمانی دشتکی مهم ترین این پروژه ها را در مسیرهای منتهی به مرز مهران برشمرد و گفت: خوشبختانه اعتبارات مناسبی تاکنون در این پروژه ها تزریق شده و نباید اجازه دهیم خلل و توفقی در اجرای آنها صورت گیرد و کارگاه عمرانی راه سازی که در ایلام شروع شده بایست بی وقفه و با قدرت ادامه یابد.

استاندار ایلام راه را از زیربناهای توسعه برشمرد و گفت: توسعه این زیرساحت ها منافع کل کشور را تامین می کند.

سلیمانی دشتکی با اشاره به برخی پروژه های در دست جرا در مسیرهای منتهی به مرز مهران یادآور شد: اجرای باند اضطراری (رفت و برگشت) از پل زائر تا پایانه برکت و احداث تقاطع غیر همسطح کنارگذر غربی مهران با بزرگراه مهران به مرز یکی از آن پروژه های مهمی است که می تواند در تردد زوار و روان سازی ترافیک در ایام اربعین حائز اهمیت باشد.

وی افزود: بزرگراه مهران-دهلران - اندیمشک و اتصال ایلام به شبکه ریلی از خواسته های و مطالبات اصلی مردمی است که می تواند نقش حائز اهمیتی در ساماندهی و تسهیل در انتقال زوار داشته باشد و بایست با جدیت دنبال شود.