به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری با بیان اینکه مردم انقلابی و همیشه در صحنه گیلان یک‌بار دیگر همسو با ملت آزاده ایران اسلامی حماسه‌ای از جنس آگاهی و بصیرت آفریدند، گفت: مردم ایران با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم یوم‌الله ۹ دی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» غیرت، حمیت و اتحاد ملی خود را حول محور ولایت فقیه و آرمان‌ والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند تا همانند گذشته نقشه‌های دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دسیسه‌های شیطانی فتنه‌گران و براندازان برای فراموشی فتنه و تطهیر سران فتنه نقش برآب شود.

حجت الاسلام اشجری با اشاره به اینکه گیلانیان غیور با حضور پررنگ و معنادار خود نشان دادند که استوار و مانا در برابر جریان فتنه و نفاق ایستاده‌اند، تصریح کرد: مردم مسلمان ایران هرگز اهانت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و معمار کبیر انقلاب اسلامی (ره) را از خاطر نخواهند برد.

وی حضور گسترده و شورآفرین گیلانیان پیشتاز و حماسه‌سازان یوم‌الله ۸ دی را در مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی را مشت محکمی بر دهان کج‌اندیشان و بدگویان دانست و اظهارکرد: فرزندان دیار میرزا ثابت کردند که هرگز از مسیر روشن انقلاب اسلامی خارج نشده و فریب تبلیغات مسموم غرب و افکار منافقانه همدستان داخلی آنان را نخورده و تسلیم جنگ‌نرم و تهاجم فرهنگی دشمن نخواهند شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان حضور حماسی مردم استان در مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی را نشانه عمق وفاداری و بصیرت آنان نسبت به پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: بی‌تردید صدور بیانیه و فراخوان عمومی نماینده محترم ولی فقیه در استان، نمایندگان محترم خبرگان رهبری، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های مذهبی و دینی و سایر مسئولان اجرایی سبب خلق حماسه‌ای دیگر در یوم‌الله نهم دی شد.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه متاسفانه طی ۲ سال گذشته مناسبت نهم دی از تقویم استانداری گیلان حذف شده است، گفت: عدم حضور استاندار و حتی عدم صدور بیانیه از سوی استانداری گیلان در سال گذشته و سال‌جاری به‌مناسبت «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» ابهاماتی را در ذهن مردم مومن و انقلابی استان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: وقتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی صریحا بیان می‌فرمایند «رسم شده که از امام و نظام و انقلاب دم بزنند اما با کسی هم که می‌گوید انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است، همکاری کنند یا از او حمایت کنند؛ این نمی‌شود. موضع بنده در این مورد کاملا صریح است... روی مسئله فتنه حساسم.»، سکوت معنادار استانداری گیلان، دهن‌کجی به پیشتازی مردم گیلان در ۸ دی ۸۸ قلمداد خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه بی‌تردید مردم انقلابی گیلان اجازه نخواهند داد فتنه‌گران با تکیه بر پست‌های مدیریتی، فتنه تازه‌ای را آغاز کنند، تصریح کرد: گیلانیان غیور و ولایتمدار تا آخرین نفر و آخرین نفس از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی حضور مردم گیلان در مراسم یوم‌الله ۹ دی سال‌جاری را بی‌بدیل عنوان و اظهارکرد: درود یگانه آفریدگار هستی بر مردم ولایی گیلان که در نهمین سالروز حماسه ماندگار یوم‌الله ۹ دی، عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برابرچشم جهانیان به منصه ظهور رساندند و با خشنودی یگانه منجی بشریت حضرت ولی‌عصر (عج) و نائب بر حق ایشان رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار استان گیلان افزودند.