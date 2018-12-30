  1. استانها
  2. مرکزی
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی:

هوای اراک برای گروه های حساس در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای اراک برای گروه های حساس در وضعیت ناسالم قرار گرفت

اراک- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: هوای شهر اراک به علت افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون، در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک، روز شنبه عدد ۸۲ و بیانگر وجود وضعیت هوای سالم بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک روز یکشنبه، ۶۷ میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که فراتر از حد مجاز است.

میرزایی افزود: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان ساخت: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان و افراد مسن و بیمار زیان بار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری خودداری کرده و یا در صورت ناچار بودن به تردد، حتما از ماسک مناسب استفاده کنند.

کد مطلب 4499443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها