به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران این حزب با تجلیل از حماسه ۹ دی مردم در سال ۸۸ و زنده نگهداشتن آن طی ۹ سال گذشته، گفت: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند«حماسه ۹ دی، ملت ایران را در برابر فتنه های بعدی واکسینه کرد» و لذا بزرگداشت همه ساله این حماسه نه تنها مردم را به یاد فجایع فتنه‌گران و خسارت فراوان آنها به کشور می اندازد بلکه بازخوانی آثار آن فتنه مشخص می‌کند که نقش فتنه گران در پدید آمدن شرایط سخت اقتصادی امروز برای مردم کشور چقدر عمیق و خائنانه بوده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضائی با توجه به مسئولیتی که در پیشگیری از جرائم دارد، لازم است مراقبت و هوشیاری خود را نسبت به فتنه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشتر کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه ارائه لایحه بودجه۹۸ به مجلس گفت: رئیس قوه مجریه به جای افشاگری و گلایه از دستگاه‌های اجرائی در مورد گرانفروشی، لازم است با آنها برخورد کند.

حبیبی با تشکر از اقدام قوه قضاییه در خصوص اعدام مفسدین اقتصادی، افزود: مفسدین اقتصادی معلول هستند و باید ساختارهای سلطان پرور و علت‌هایی که موجب میدان یافتن این مفاسد می‌شوند را شناخت و با آنها برخورد کرد تا ریشه فشاد کنده شود.

وی با اشاره به ورود مخفیانه، غیرقانونی و ذلیلانه ترامپ به عراق گفت: جای تعجب است که رئیس جمهور کشوری مثل آمریکا به جای حفظ شان جمهوری به کارهای «آرسن لوپنی» مبادرت می‌کند.

حبیبی با تسلیت درگذشت فقیه عالیقدر حوزه و کارگزار با وفای نظام جمهوری اسلامی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: تایید عمل و رفتار این شخصیت‌ها از سوی ولی امر مسلمین افتخار است که نصیب هرکس نمی‌شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اظهار تاسف از حادثه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد و عرض تسلیت به خانواده‌های آنان اظهار داشت: رسیدگی بسیار سریع به این قضیه و مشخص کردن کسانی که در این امر تقصیر داشته‌اند ضرورت قطعی دارد و مقصرین در این رابطه باید به اشد مجازات برسند.

حبیبی با تبریک سال جدید میلادی و تولد حضرت مسیح(ع) به هموطنان مسیحی افزود: سال ۲۰۱۸ سال پر تلاطم و پر چالش برای غرب بود و از بهارش پیداست که سال ۲۰۱۹ نیز شاهد افزایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی در غرب خواهیم بود.

وی، مسابقه کشورهای عربی برای بازگشایی سفارتخانه‌های خود در سوریه را نشانه شکست ائتلاف غربی-عربی و عبری علیه سوریه در برابر مقاومت اسلامی دانست و افزود: اسرائیل غاصب در مجامع بین‌المللی محکوم و در داخل دچار بحران شدید سیاسی است و دل بستن اعراب به این رژیم در شرایط خزان صهیونیستی اشتباهی نابخشودنی از سوی امت اسلامی است.