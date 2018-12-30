به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه دیدار فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه با فراهم شدن شرایط اقتصادی برای بازسازی و از سر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی سوریه، زمینه خوبی برای حضور فعالان اقتصادی ایران فراهم شده است، گفت: این امیدواری وجود دارد که بخش خصوصی ایران، کاملا به طور جدی در صحنه حضور یابد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در بازسازی سوریه، رقابت خیلی فشرده است، آیا حضور ایران در این کشور هدفمند خواهد بود، افزود: ۲۰ محور برای انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور سوریه شناسایی شده است که به صورت سرمایه‌گذاری دو کشور یا از طریق واگذاری کار توسط دولت سوریه به پیمانکاران انجام می‌شود که در این میان، کمیسیون مشترک دو کشور نیز در ماه جاری یا اوایل ماه آینده با حضور مقامات عالی دو کشور در دمشق برگزار شده و کار را پیگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در بازسازی سوریه احصاء شده و برای رفع آنها تلاش می‌کنیم، تصریح کرد: بخش خصوصی ایران نباید فرصت سازندگی پیش‌آمده در سوریه را از دست بدهد، این در حالی است که تولیدات، صنعت و زیرساختهای نیروی انسانی با کیفیت ایران، امکان فعالیت را در سوریه دارد؛ بنابراین باید از شرایط موجود استفاه کرد.

اسلامی گفت: اتاق بازرگانی ایران نیز فعالیت خود را در سوریه آغاز کرده و اتاق مشترکی در دمشق در حال ایجاد دارد؛ این در شرایطی است که فعالیتهای اقتصادی ایران در این کشور باید توسعه یابد؛ چراکه این امر به تولیدات داخلی و اشتغالزایی در کشور کمک می‌کند.

وی اظهار داشت: اگرچه دو مشکل اصلی پیش روی تجارت ایران و سوریه، نقل و انتقال پول و حمل و نقل است، اما در این ارتباط ۴ گزینه ترانزیتی را مدنظر قرار داده و امیدواریم که با تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران ، سوریه و عراق منعقد می‌شود همکاری‌های ترانزیتی کشورها توسعه یابد که ما در حال پیگیری این موضوع هستیم.