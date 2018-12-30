به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی احتشام ظهر یک‌شنبه در تجمع مردم سمنان به مناسبت سالگرد ۹ دی بابیان اینکه مجموعه‌ای حوادث از ابتدای انقلاب تاکنون سبب به وجود آمدن فتنه ۸۸ شده است، تأکید کرد: اگر ما فتنه ۸۸ را نیز به‌درستی تبیین نکنیم بازهم فتنه‌ای دیگر درراه خواهد بود چراکه دشمنان دست از عداوت با ما برنمی‌دارند.

وی با اشاره به برخی مسائل در دهه ۶۰، تأکید کرد: مرگ شهید بهشتی و بسیاری از عزیزان ما که ستون‌های انقلاب اسلامی بودند به دلیل سکوت برخی خواص در آن دوران رقم خورد که نتیجه آن مقوله ۶۷ بود از سوی دیگر وقتی به گذشته نگاه کنیم خواهیم فهمید که وقتی سال‌های حساس بعد از انقلاب اسلامی خواص جامعه ساکت شدند، دشمنان خارجی و داخلی کاری کردند که برخی مسجدی‌ها نیز به‌جای آن‌که مرگ بر بنی‌صدر بگویند، مرگ بر بهشتی سر می‌دادند.

فتنه‌های دیگر درراه است

این استاد حوزه گفت: همین عدم تبیین فتنه‌ها سبب به وجود آمدن فتنه ۶۷ شد تا جایی که امام در نامه‌ای خطاب به منتظری نوشتند از خدا می‌خواهم به پدر پیر ملت عزیز ایران صبر و تحمل عطا کند و مرا ببخشد و زودتر ببرد تا بیش از این طعم تلخ خیانت دوستان را نچشم.

احتشام بابیان اینکه عدم تبیین ابعاد فتنه سال ۶۸ لیبرال‌ها سرانجام یک دهه بعد و در فتنه ۷۸ نمود پیدا کرد، تأکید کرد: عدم تبیین این فتنه نیز سبب بروز فتنه ۸۸ شد و همین منوال توسط دشمنان انقلاب اسلامی حفظ‌شده است لذا ما می‌گویم اگر این فتنه نیز تبیین نشود قطعاً فتنه‌های دیگری درراه است.

وی بابیان اینکه اگر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ابعاد فتنه ۸۸ را تبیین نکنند، خطر کشور را تهدید می‌کند و فتنه‌های جدید درراه خواهد بود، تأکید کرد: امروز ملت ما بصیر هستند اما نباید در مقابل برخی مسائل سکوت کرد.

عده‌ای علناً در برابر کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌ایستند

این کارشناس سیاسی همچنین بابیان اینکه تأکید امام(ره) در فروردین ۶۷ مبنی بر رأی دادن به طرفداران اسلام ناب محمدی(ص) برای ورود به مجلس مبین بسیاری از مسائل بود که نشان از درک عمیق ایشان داشت، بیان کرد: امام خمینی(ره) در بیانیه‌شان در آستانه انتخابات مجلس سال ۶۸ فرمودند «از مردم عزیز می‌خواهم که به اسلام مرفهین بی‌درد، اسلام سرمایه‌داران زالوصفت، اسلام منافقین، اسلام لیبرال‌ها و در یک‌کلام اسلام آمریکایی رأی ندهند».

احتشام بابیان اینکه امروز عده‌ای علناً در برابر کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌ایستند، بیان کرد: برای مثال وقتی حضور ایران در سوریه مطرح بود برخی افراد از کاهش هزینه نظامی ژاپن و آلمان سخن می‌گفتند و معتقد بودند که این امر باعث پیشرفت آن کشور شده حال‌آنکه معظم له فرموده بودند ایران باید در سوریه بماند، چراکه سوریه بهانه است و دشمنان پس از اشغال آن به سراغ ما خواهند آمد و باید در کرمانشاه با آن‌ها بجنگیم.

وی افزود: متأسفانه یکی از مراجع تقلید پیش از انعقاد برجام به رهبر انقلاب پیغام داده بود که هرروز تأخیر در انعقاد برجام ۱۰۰ میلیون دلار خسارت برای ایران به همراه دارد و این امر هم نشان می‌دهد به‌رغم انعقاد قرارداد الجزایر، ما از ناحیه آمریکایی‌ها متضرر شده بودیم و لذا باید این مسائل را تبیین کرد.

عضو شورای مرکزی تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در ادامه گفت: ملت ما تا زمانی که درصحنه و پشتیبان ولایت‌فقیه زمانشان هستند به‌هیچ‌وجه آسیب نخواهند دید و لذا باید به این بصیرت مردمی آفرین گفت که همیشه در بزنگاه‌ها حضورداشته است.