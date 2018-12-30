به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوهر جایزه ادبی احمد محمود طی مراسمی در سیزدهم دی ماه سال جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

بنا بر این گزارش این مراسم در روز پنجشنبه سیزده دی در تالار شهناز خانه هنرمندان و از ساعت 18 برگزار می‌شود.

دبیری این دوره از جایزه احمد محمود بر عهده مهدی یزدانی خرم است.

بر اساس این گزارش نامزدهای این جایزه ادبی در بخش رمان و داستان کوتاه به این شرح معرفی شده‌اند:

بخش رمان:

«آتش زندان»، ابراهیم دمشناس، نشر نیلوفر

«آلوت»، امیر خداوردی، انتشارات نگاه

«بندِ محکومین»، کیهان خانجانی، نشر چشمه

«راهنمای مردن با گیاهان دارویی»، عطیه عطارزاده، نشر چشمه

«سرزمین عجایب»، جعفر مدرس‌صادقی، نشر مرکز

بخش داستان کوتاه:

«با شب یکشنبه»، محمدرضا صفدری، نشر نیماژ

«جای خالی مار»، احسان نصرتی، نشر چشمه

«خدا مادر زیبایت را بیامرزد»، حافظ خیاوی، نشر ثالث

«روی خط چشم»، پیمان هوشمندزاده، نشر چشمه

«زخم شیر»، صمد طاهری، نشر نیماژ

بنا بر اعلام دبیرخانه این رویداد ادبی، برگزیدگان علاوه بر تندیس جشنواره جایزه یک میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.