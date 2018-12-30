آینده غمبار جنگل های شمال با طرح «تنفس»

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نطق خود در مجلس و انتقاد از وزیر جهاد کشاورزی و اجرای طرح تنفس و توقف بهره برداری از جنگل های شمال اظهار داشت: طرح غیرکارشناسی تنفس جنگل های شمال کشور در جهان بی نظیر است و آینده ای غم انگیز برای جنگل های شمال رقم می زند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تنفس جنگل های شمال نیازمند بازنگری است و سبب فشار از جمله قاچاق چوب در جنگل ها می شودافزود: اگر مردم کشور تاکنون نگران درختان جنگل بودند از این پس باید نگرانی اراضی جنگلی باشند.

وی همچنین با بیان اینکه قیمت مرکبات حدود ۱۰ سالی است که افزایش نیافته است ادامه داد: این درحالی که قمیت نهاده های کشاورزی و دستمزدها رشد یافته است و بیش از ۵۰ درصد تولید مرکبات، مازاد مصرف داخلی و نیازمند حمایت دولت برای صادرات است اما در عمل اتفاقی برای صادرات نیفتاده است.

شریعت نژاد با بیان اینکه امروز مرکبات روی دست کشاورزان مانده است و مشتری ندارد افزود: کشاورزان و باغداران مجبور به تولید هستند و حق تبدیل اراضی خود را ندارند.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح موضوع انتقال آب دریای خزر گفت: کدام مرجع علمی، زیست محیطی و قانونی اجازه انتقال آب از دریای بسته خزر را داده است و با وجود مخالفت صریح برنامه ششم توسعه چگونه وعده انتقال آب خزر به سمنان داده می شود.

وی تصریح کرد: بعد از ۴۰ سال باید از اقدامات غیرعلمی و سوء استفاده و بهره کشی ازطبیعت درس بگیریم و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که اجازه احداث جاده نیمه کاره الموت به تنکابن را به بهانه عدم ارزیابی زیست محیطی نمی دهد چگونه اجازه انتقال آب بین دو اکوسیستم متفاوت را می دهد.

شریعت نژاد همچنین با اشاره به سیل مخرب مهرماه سال جاری یادآور شد: مردم انتظادارند در زمان بحران دیده شوند زیرا سیل ۱۳ مهرماه سبب خسارت زیادی شده و تاکنون ابنیه و راههای کشاورزی بازسازی نشده و هیچ گونه هزینه ای برای جبران خسارت کشاورزی صرف نشده است.

وی گفت: بازسازی سردهنه های تخریب شده در آستانه فصل کشاورزی، لایروبی رودخانه ها و مهندسی رودخانه ها نیاز است.