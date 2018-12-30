جزئیات جلسه ستاد طرح تحول سلامت/بسته های خدمتی نباید آسیب ببیند

عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، به سی و نهمین جلسه ستاد طرح تحول سلامت که با حضور وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت و مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۱۰ آمایشی کشور برگزار شد، اشاره و گفت: در این جلسه، معاونت های درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گزارشی از مدیریت منابع در کلان منطقه ۱۰ آمایشی کشور شامل دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران ارائه کردند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، اظهار داشت: در این نشست، گزارشی در خصوص توجه به کیفیت ارائه خدمات درمانی و پیشگیری از مراجعات مکرر و ایجاد تقاضاهای القایی به ویژه برای بیماران خاص در دانشگاه های علوم پزشکی تهران ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه وزیر بهداشت تاکید داشت که نباید به بهانه مدیریت منابع، خدشه ای به بسته های خدمتی طرح تحول سلامت وارد شود.

زارع نژاد تصریح کرد: وزیر بهداشت تاکید زیادی دارد که وظیفه سازمان بیمه سلامت، حمایت از مردم و عمق بخشیدن به حمایت های بیمه ای به ویژه در مورد بیماران خاص است.

مشاور وزیر بهداشت، گفت: همچنین در این نشست در مورد سطح بندی خدمات و نظام ارجاع و اجرای راهنماهای بالینی نیز گزارشی ارائه شد.