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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد؛

جزئیات جلسه ستاد طرح تحول سلامت/بسته های خدمتی نباید آسیب ببیند

جزئیات جلسه ستاد طرح تحول سلامت/بسته های خدمتی نباید آسیب ببیند

سی و نهمین جلسه ستاد طرح تحول سلامت با موضوع مدیریت منابع در کلان منطقه آمایشی ۱۰ کشور با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.

عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، به سی و نهمین جلسه ستاد طرح تحول سلامت که با حضور وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت و مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۱۰ آمایشی کشور برگزار شد، اشاره و گفت: در این جلسه، معاونت های درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گزارشی از مدیریت منابع در کلان منطقه ۱۰ آمایشی کشور شامل دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران ارائه کردند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، اظهار داشت: در این نشست، گزارشی در خصوص توجه به کیفیت ارائه خدمات درمانی و پیشگیری از مراجعات مکرر و ایجاد تقاضاهای القایی به ویژه برای بیماران خاص در دانشگاه های علوم پزشکی تهران ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه وزیر بهداشت تاکید داشت که نباید به بهانه مدیریت منابع، خدشه ای به بسته های خدمتی طرح تحول سلامت وارد شود.

زارع نژاد تصریح کرد: وزیر بهداشت تاکید زیادی دارد که وظیفه سازمان بیمه سلامت، حمایت از مردم و عمق بخشیدن به حمایت های بیمه ای به ویژه در مورد بیماران خاص است.

مشاور وزیر بهداشت، گفت: همچنین در این نشست در مورد سطح بندی خدمات و نظام ارجاع و اجرای راهنماهای بالینی نیز گزارشی ارائه شد.

کد مطلب 4499456
حبیب احسنی پور

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